股價飆839元天價 權王台積電 市值挑戰22兆

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台積市值變化大事紀

台積電15日股價再度向上拔尖，盤中衝高844元，終場收839元、市值增至21.76兆元，雙雙刷新歷史巔峰紀錄。法人認為，目前AI趨勢仍在初步基礎建設發展階段，台積電領先地位難以撼動，加上景氣面、資金面轉佳，預料後續股價還有持續挺進空間，市值22兆元新里程碑達陣指日可待。

隨著國際資金強力回補，帶動ADR狂刷新高，台積電近期上演「沒有最高、只有更高」的多頭大戲，股價、市值一路超越高峰，15日上漲14元或1.7％，收在839元，市值達21.76兆元，占大盤比重也來到32.4％，同步改寫新高紀錄，累計今年以來已大漲41.48％。

市場推算，以台積電ADR在14日的新高股價為151.99美元，換算現股價格約985元，直逼千元整數大關，對比目前溢價幅度仍有17.4％，後續補漲空間可期。若以市值角度來看，台積電未來只要再漲10元，漲幅約1.2％至849元，市值將可突破22兆元大關，寫下權王的新里程碑。

華南投顧董事長儲祥生認為，台積電在全球AI發展趨勢下表現銳不可擋，且已實際反映在業績上，抵銷以往淡季效應。尤其多年投入先進製程研發，已創造出難以撼動的產業龍頭地位，看好未來AI應用往終端設備走，升級高階晶片需求可望迎來爆發成長，也是法人圈一片叫好原因。

玉山投顧研究部資深協理湯麒國說，台積電3奈米營收可望高速成長，另5奈米製程需求維持高檔，在先進製程部分市占已遙遙領先三星與Intel。另，輝達最強AI晶片GB 200將於下半年量產，受惠高速運算（HPC）、AI應用訂單強勁，正向看待今年營收逐季走高，看好台積電股價、市值可望再向上挺進。

外資今年以來大舉回補台積電達39.76萬張，持股比例增加至74.71％，扮演此波台積「造山運動」最大推手，市場期待台積電5月市值衝上22兆元，延續市值「月月增」兆元紀錄。