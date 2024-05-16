神山再發威 高含積量ETF一起飛

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

台積電15日盤中844元與收盤839元同創歷史新高，帶動加權指數勁揚161點至21,147點，再攻歷史高點，而12檔高含「積」量台股ETF同創新高價。

統計在台掛盤的原型台股ETF共計有52檔，隨電金傳族群輪漲帶動，52檔台股ETF盤中一度齊漲同歡，然午盤過後航運等傳產類股拉回，收盤僅剩43檔收紅，但仍有13檔台股ETF市價刷新歷史高。

觀察13檔ETF持股，除國泰永續高股息主要是受惠於金融族群帶動，其他12檔ETF成分股中皆高度持有台積電，占比介於51.19％至28.34％，計有富邦台50、元大台灣50、富邦摩台、元大MSCI台灣、元大電子、富邦公司治理、元大臺灣ESG永續、群益台ESG低碳50、國泰台灣領袖50、永豐智能車供應鏈、永豐臺灣加權、中信臺灣智慧50。

法人表示，基於AI應用需求明確，台股主要權值股又居全球供應鏈要角，市值型ETF股價表現值得期待，投資布局可適度增加配置，因ETF報酬率與成分股是否發放高股息的關聯度低，與成分股市值是否成長呈正相關，如台積電反映每股獲利能力（EPS）提升，市值高速成長，就反映在含「積」量高的市值型ETF。

中信臺灣智慧50經理人張嘉祐表示，美聯準會預計維持目前基準利率區間，利差有利銀行型金控表現，聯準會亦表示其較為關注之核心通膨，可能採較為寬鬆的觀測管控，有利風險性資產未來展望，而下周輝達將公布財報及未來展望，預期將帶動相關AI概念股重回股市主流。

另520總統就職日將至，據CMoney統計，自2016年以來，二次520後5、10、20個交易日大盤均呈現上漲，後40日亦有75％機率上漲。