5檔營建股納MSCI 股價開趴

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MSCI最新季度調整，營建族群罕見躍居為中小型指數成分股的最大贏家之一，名軒、海悅、皇普、永信建、達麗等5檔個股入列，其中高雄建商永信建上演慶祝行情，15日股價上漲6.5元、收197元，超越房產代銷天王海悅，重返「營建股王」寶座。

房市北中南均傳出捷報，資金行情反映在營建族群個股的營收和獲利上。名軒、海悅、皇普、永信建、達麗入選MSCI中小型指數成份股。

名軒首季稅後純益衝高至5.23億元、年增3.4倍，EPS達1.43元，15日股價漲3.27％、收高在56.9元。海悅股價本周飆新高221元，近月漲幅逾35％，股價表現也遭到警示；海悅公告自結財務數字，除第一季EPS達7.93元創史上單季新高，4月自結EPS達1.15元。手握不少百億級代銷大案，市場預期海悅上半年可望賺逾1股本。

皇普全年可望有3大案完工交屋，總銷200億元近完銷。永信建第一季新案完工交屋及新成屋銷售順暢，單季稅後純益達10.66億元、年增3.11倍，EPS達4.9元，15日入列MSCI中小型指數成分股，股價High起來，現金殖利率仍有5.7％。

達麗將配息3元，現金殖利率也有5.3％，今年完工交屋有2筆、總銷約115億元；明年交屋量約114億元、2026年放大到200億元，15日股價小漲1.08％、收56.1元。