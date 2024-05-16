史上最旺Q1 廣達每股賺3.13元

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廣達近五個季度營運表現

廣達第一季營運表現亮眼，毛利率、營益率和稅後淨利率三率三升，皆創歷年同期新高，每股稅後純益（EPS）達3.13元，也寫歷年同期新猷。廣達指出，AI伺服器在第二季約會有個位數成長，而隨著下半年缺料緩解，AI伺服器將會加速成長，預期今年整體伺服器會有雙位數的年增，而AI伺服器約占整體伺服器營收逾5成。

廣達第一季營收2,589.39億元，季減10.06％、年減2.72％；毛利率8.48％、營益率4.52％；稅後純益120.68億元、淨利率4.66％。毛利率、營益率和淨利率呈現三率三升，皆創下歷年同期新高，每股稅後純益（EPS）3.13元。

廣達表示CSP（雲端服務供應商）客戶持續擴大資本支出，加大資料中心、基礎建設投資帶動下，旗下AI伺服器專案加速推進；而隨著缺料情況逐漸緩和，預期第二季AI伺服器將呈現溫和成長，到下半年將進入強勁成長態勢。雖然通用型伺服器需求未完全復甦，但AI伺服器的強勁成長動能將推升今年整體伺服器業務，預估今年伺服器業務會有雙位數成長，其中AI伺服器的營收占比將超過5成，而去年AI伺服器占整體伺服器營收僅約2成。

另外，廣達董事會14日也批准向美國子公司增資1億美元（約新台幣32億元），以擴張產能；此次擴產將分階段逕行，以確保能夠應對客戶投資智慧基礎設施所帶來的需求。

筆電部分，廣達預期第二季會有個位數成長。雖然第一季筆電出貨量有明顯成長，但目前整體消費者支出仍疲軟，因此對筆電前景仍維持保守看法；儘管部分客戶正推出AI PC，但出貨量仍相對有限。AI PC仍處於起步階段，不確定性較大，相關的AI應用和服務需要一段時間發展才能在不同的設備或場域運行並逐漸成熟，預期AI PC會從商業領域先行，之後再轉至消費領域；但長期來看，仍對AI PC抱持樂觀，有助於未來PC產品升級。

車用方面，廣達指出，雖然近幾個季度電動車產業表現有些疲軟，但仍看好自動駕駛前景，畢竟無論是傳統汽車品牌、新創業者，都積極發展相關技術，廣達會持續鎖定車用商機，保持技術開發及產能調整計畫，預期車用業務今年仍會維持雙位數成長。