廣達伺服器致勝 獲利冠居電子五哥

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廣達14日公布第一季營收，繳出三率三升亮眼成績，且每股稅後純益（EPS）更是衝上3.13元，不僅創歷年同期新高紀錄，同時也居電子五哥（含緯創、和碩、仁寶、鴻海）之冠，毛利率亦衝高至8.48％，創下2003年以來同期新高。法人認為，廣達首季EPS衝上歷年新高，主要是產品組合優化，高附加價值之AI伺服器組裝營收占比逐年提高所致。

緯創、和碩、仁寶、鴻海首季EPS分別達1.24元、1.22元、0.43元及1.59元，毛利率位於4.23～7.2％的水準，略遜於廣達的獲利水準。

廣達伺服器占營收比重持續增加，2019年伺服器業務占比約為23％，2020年到2022年逐步上揚，占比分別為25％、26％及27％，而到了2023年，更是一舉衝至35％，僅次於PC業務的43％。

而隨著伺服器業務占比逐年提升，廣達全年EPS也跟著成長，2019年EPS為4.14元，到了2023年，全年EPS已來到10.29元。

這顯示伺服器業務為廣達獲利大有助益。如今，隨著AI熱潮席捲全球，在CSP（雲端服務供應商）客戶持續擴大資本支出，加大資料中心、基礎建設投資帶動下，AI伺服器更是成為廣達營收及獲利成長的主要動能，重要性與日俱增。

廣達財務長楊俊烈在14日的法說會上便透露，隨著缺料情況逐漸緩和，預期第二季AI伺服器將呈現溫和成長，到下半年將進入強勁成長態勢，而AI伺服器的強勁成長動能將推升今年整體伺服器業務，預估今年伺服器業務會有雙位數成長，其中AI伺服器的營收占比將超過5成，去年AI伺服器占整體伺服器營收僅約2成。

廣達第一季EPS高達3.13元，AI伺服器可說是功不可沒。

楊俊烈強調，廣達非常了解客戶需求，也了解零組件供應商，得以設計出滿足需求的產品，這是贏得訂單的關鍵。