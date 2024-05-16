台積、欣興 打入Google供應鏈

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谷歌（Google）14日宣布將推出第六代TPU晶片Trillium自研晶片，預計年底推出，該款將採台積電3～4奈米製程，博通設計，ARM架構設計，谷歌表示，是迄今效能最高及最節能TPU。

法人指出，谷歌積極開發自研晶片，按其研發排程，第七代及第八代產品將計劃分別與聯發科、世芯-KY攜手打造，本次第六代TPU將帶動CSP（雲端服務供應商）業者自研晶片風潮，台灣供應鏈尚有PCB載板廠欣興奪下，組裝廠則由加拿大廠天弘科技（Celestica）負責。

谷歌14日於年度I／O開發者大會展示一系列AI產品，包括為旗艦Gemini AI模型增添新成員Gemini 1.5 Flash，同時展示AI搜尋引擎，捍衛網搜龍頭地位。

谷歌表示，為較小型任務設計的新模型Gemini 1.5 Flash可以快速總結對話，為影像和視訊影片添加字幕，並從大型文件和表格中摘錄資料。

Flash的運行速度更快、成本更低，足以迎戰勁敵OpenAI前一日才發表的最新AI模型GPT-4o。GPT-4o號稱速度比GPT-4 Turbo快上一倍，而且成本只有一半。

谷歌同時更新Gemini 1.5 Pro，該模型可理解多達1,500頁的大型文件，或是處理100封電子郵件的摘要。谷歌副總裁暨Gemini體驗總經理Sissie Hsiao表示，Gemini 1.5 Pro很快就能夠處理一小時的影片內容，或超過3萬行的程式碼。

谷歌執行長皮查（Sundar Pichai）表示，Gemini的翻譯功能提升，未來將以35種語言供全球開發者使用。谷歌表示，Gemini最終將取代Android手機上的AI助理Google Assistant，意味著谷歌有意成為蘋果iPhone語音助理Siri更強大的對手。

在搜尋方面，谷歌在自家搜尋引擎推出AI Overviews，能快速對複雜搜尋問題的答案做摘要。舉例來說，若用戶搜尋清潔皮靴的最佳方法，搜尋結果頁面最上方會顯示AI Overviews，其中包括從網路蒐集的清潔步驟。

外界質疑谷歌強化AI搜尋功能後，可能打擊核心廣告收入。被問到AI搜尋引擎是否會危及谷歌最賺錢的業務時，皮查回應說：「這是成長與機會的時刻。」

谷歌並展示AI助理Project Astra原型，終極目標是打造像漫威電影《鋼鐵人》中的AI助理Jarvis。在I／O大會展示的視訊中，Project Astra可幫助使用者記得眼鏡放在哪裏、檢查程式碼和回答問題。