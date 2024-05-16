歐洲頭香！台積德國晶片廠Q4動工

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台積電歐洲子公司總經理狄波特（Paul de Bot）14日在荷蘭一場研討會上向外證實，台積電將在德國東部德勒斯登，興建其歐洲首座晶片廠，耗資110億美元，準備今年第四季動工，目標是2027年開始投產。

進一步全球擴張消息，刺激台積電股價連漲兩天，按美元計算，目前市值逾7,881億美元，為全球上市公司市值排行第九名。台積電ADR在15日美股盤初上漲1.3％。

去年8月，台積電宣布德國廠的合資建廠計畫，總投資額為110億美元，除台積電之外，英飛凌、恩智浦和博世公司各占10％股權。

路透報導，台積電業務開發資深副總裁張曉強說，由於在歐洲設廠是得到歐盟與德國政府的強力支持，因此有信心能根據《歐洲晶片法》（European Chips Act）取得補助金。

張曉強說，目前歐洲的半導體生態讓人興奮，台積電可以直接來到其主要汽車客戶的後院。

據了解，台積電的德國廠一開始會以22奈米製程為主，主要生產車用微控制器。其未來有可能擴大至生產更先進晶片。

稍早外媒報導，儘管歐洲歡迎台積電前來投資，但外界認為其歐洲經營可能有水土不服問題，包括員工管理、勞資關係和企業文化差異等各種問題。

台積電在日本的熊本一廠於2月舉行開幕典禮，預計第四季開始量產，張曉強還強調台積電正持續擴大在日本的經營。

為因應客戶需求成長，台積電已在2月宣布熊本二廠預計年底開始興建，為其在日本第二座更先進的晶圓廠，計畫在2027年底開始營運。

根據台積電2023年財務，其第一大客戶為蘋果占淨營收比率達25％，第二大客戶輝達占11％。目前台積電只有這兩大客戶所占的比率超過10％門檻。外界看好在AI晶片需求噴發之下，輝達所占比率將很快拉近與蘋果之間的距離。