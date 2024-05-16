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黃仁勳 年薪突破3,400萬美元

輝達（NVIDIA）聯合創辦人、執行長黃仁勳。圖／美聯社
輝達（NVIDIA）聯合創辦人、執行長黃仁勳。圖／美聯社

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AI三巨頭年薪（含股票獎勵）
AI三巨頭年薪（含股票獎勵）

在人工智慧（AI）熱潮帶動之下，輝達（NVIDIA）股價一年內上漲兩倍，躍升全球市值第三大公司，輝達聯合創辦人、執行長黃仁勳的薪酬和身價也跟著水漲船高，年薪高達3,420萬美元。

根據輝達14日向美國證券交易委員會（SEC）提交的監管文件顯示，黃仁勳在截至1月的2024財年的薪資方案較前一年的2,140萬美元大幅成長60％，達3,420萬美元。

其中，股票獎勵高達2,670萬美元，高於前一年的1,970萬美元，受惠於在過去一年內暴漲200％的輝達股價。今年以來該股已大漲85％，14日收漲1.1％，報913.56美元，市值達2.3兆美元，全球僅次於微軟和蘋果。

黃仁勳的年薪還包括400萬美元的現金獎金以及250萬美元的其他項目費用，項目為住宅保全、汽車和司機等，而前一年的其他費用不到70萬美元。

黃仁勳並非唯一薪資大幅上漲的輝達高層，財務長克瑞斯（Colette Kress）的薪酬較前一年上漲約22％，達1,330萬美元。此外，一般員工的薪資也有所上漲，在2024財年的薪資中位數為266,939美元，比前一年大幅增加17％。

根據美國新聞網站Business Insider報導，輝達預計5月22日公布第一季財報，目前其AI晶片產品已占據財報季的主導地位。

由於黃仁勳在輝達持股3.8％，輝達股價的飆升也使其個人財產暴增，根據外媒統計，黃仁勳目前以805億美元的身價，位列全球第18大富豪。

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