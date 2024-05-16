信賴之旅壓軸 發展資安產業

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準總統賴清德520即將就任，就任前走訪半導體、資通訊、無人機等軍工產業等五大信賴產業，並視察中鋼的淨零成果，凸顯對傳統產業轉型過程的重視。15日他率領新政府團隊成員出席「2024台灣資安大會」，再以實際行動支持被列為五大信賴產業之一的資安產業發展，賴清德強調，我國在全球境外假訊息最為嚴重，因此相較其他國家，更有環境練習防衛及發展資安產業。

賴清德去年在大選期間，拋出發展五大信賴產業的經濟藍圖，主要是因應地緣政治變化，必須提升整個國家實力，經濟產業的實力尤其關鍵，在全球供應鏈重組過程中，他認為要掌握時機，大膽、持續的壯大台灣科技和經濟。黨政人士補充說，「信賴」指的是國際產業趨勢，中美貿易戰後，民主陣營尋找「可信賴」供應鏈，台灣也列在其中，據以延伸出「信賴供應鏈商機」，是中美角力延伸創造出來的產業新生態。

賴清德3月下旬起啟動「信賴新政，穩健接棒」傾聽交流之旅，拜訪半導體、AI、ICT、無人機和潛艦國造等軍工產業，gogolook、KKday等新創產業，並南下視察中鋼減排及淨零轉型成果，15日以行動力挺資安產業發展，顯示其對此部分的重視。

賴清德指出，他連續三年受邀出席台灣資安大會，也以行動持續支持資安產業。同行的還有準行政院副院長鄭麗君、數位部長黃彥男及國安會諮委李育杰，代表新政府持續與資安的產、官、學界合作，要推動台灣資安產業更上一層樓。

資安即國安，賴清德說，根據世界經濟論壇（WEF）的《2024年全球風險報告》，「假訊息與錯誤訊息」是未來二年世界最高的風險；「網路犯罪與安全危機」則是未來二年世界第四嚴重的風險。台灣也是全球境外假訊息最嚴重的國家，比起其他國家，我們更有環境練習防衛及發展資安產業。

賴清德說，他在行政院長任內，即明白資安問題嚴重性，希望化挑戰為機會，推動「資安產業發展行動計畫」，政府陸續通過《資訊安全管理法》，並成立數位發展部，要把資訊安全做好，用行動表達對資安產業的支持。