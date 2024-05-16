財部再啟資安檢查 1.5萬業者入列

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資安即國安，財政部近日將再度啟動資安專案檢查，含記帳士、記帳及報稅代理人事務所、報關業者和菸酒製造商和進口業者在內，共1.5萬家入列，其中針對記帳士和報稅代理人，今年更新增持有個資筆數逾萬筆者將「優先檢查」。

財政部去年首度啟動轄下業者的資安專案檢查，今年是第二年。由賦稅署負責檢查的業者最多，記帳士事務所加記帳及報稅代理人事務所合計約8,864家，掌握個資逾1萬筆者有26家，將被鎖定為重點檢查名單。

財政部官員說明，考量各區國稅局人力，對業者資安檢查抽查率依所轄業者家數介於5％～15％。業者家數低於1千家者的抽查率15％，業者家數介於1千至2千家抽查率10％，2千至3千家抽查率7％，3千家以上抽查率5％。

官員表示，今年預計檢查709家記帳士和報稅代理人，同時新增持有個資筆數達1萬筆者將優先納為檢查對象的規定。

財政部強調，對持有個資筆數達1萬筆且客戶數達相當規模者，會分階段協助輔導其自行檢視及評估取得個資保護管理或資訊安全檢驗認證，以提升個資保護意識及防護措施。

關務署也將針對四大關區的1,447家報關業者進行資安專案檢查。去年關務署就轄下業者逾500家的基隆關和台北關，抽核比率為2.5％；高雄關和台中關因報關業者未超過500家，抽核比率則是5％，今年抽核率全數提高至10％。

關務署表示，報關業者若發生保有個資發生被竊取、竄改、毀損、滅失或洩漏等安全事故，必須於發現起算72小時內以電子郵件通報關務署。

國庫署也表示，已規定菸酒事業應清查所有個人資料，建立檔案並完成個人資料檔案安全維護計畫，並強化個人資料檔案的安全維護及事故處理機制。目前菸酒製造業者約352家；進口業者2,685家。

財政部表示，業者洩漏個資原本罰鍰為2萬元到20萬元。現在若未採行適當安全措施，將處新台幣2萬元以上、200萬元以下罰鍰，並限期改正；情節重大或經限期改正而屆期未改善者，按次處15萬元以上、1,500萬元以下罰鍰。