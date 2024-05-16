準經濟部長郭智輝：核能是乾淨能源

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準經濟部長郭智輝與立法院經濟委員會立委對話重點

準經濟部長郭智輝15日赴立法院經委會拜會，首度與相關委員就能源政策進行溝通。郭智輝坦言，核能是乾淨的能源，上任後會盡速盤點政策、解決問題，他也會強烈要求台電，要把「供電的妥善率」做好。

本次會晤幾乎都聚焦在能源相關議題上。對於近期討論度相當熱的核能部分，藍委呂玉玲詢問「核能是否屬於綠電？」郭智輝回答說：「核能是乾淨的能源」；但進一步詢及「乾淨的能源是否就是綠電」時，他僅再次強調：「核能是乾淨的能源」。

國民黨召委楊瓊瓔持續就此議題發揮，她表示郭智輝曾說發展核電要全民認同，許多國家都在重新思考發展核能發電，甚至以此推動淨零碳排，政策上是否有考慮使用核能？郭智輝則婉轉回應說，他從總統那裡接到的訊息是要服務國民、國民意見是施政最重要的支持，會以符合民主做法，尊重多數人同意。

對於2025非核家園政策的再生能源配比目標跳票，賴政府是否還堅持非核家園的問題，郭智輝則說，這涉及跨部會的討論，不是經濟部單方面能決定，但總統也有指示，「跨部會的議題會優先處理。」他認為，能源政策如有不妥當的地方，就要調整，會跟賴總統報告做一個整體的討論，上任將盡速盤點能源政策、處理問題。

也有多位立委關心台電的財務和供電的穩定，郭智輝說，經濟部一定會討論，準行政院長卓榮泰「行動內閣」，會在法律框架內找尋新辦法，解決問題。

經濟部對此則再度強調，依照法律，非核家園目標沒有改變，環境基本法明定，政府應訂定計畫，逐步達成非核家園目標，發展綠能方向亦不會改變。

經濟部指出，綠電是未來能源轉型的最大關鍵，RE100倡議供應鏈未來要達到100％綠電使用，企業面對2030年的目標，對綠電要求相當龐大，經濟部對綠電的發展目標維持不變。