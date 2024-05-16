林伯豐：非核能源政策已過時

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新政府520即將就定位，三三會理事長林伯豐15日提出五點期許，列為第一點就是能源政策。他直言，非核能源政策與主張已經過時，應重新檢討能源政策，讓核電占比在30％以上。

三三會15日召開例會，林伯豐會前接受媒體訪問時，對新總統提出包括能源、優化經濟、人才培育、國內政治體系及兩岸關係等五項期許。

林伯豐認為，當前最重要的就是重新檢討能源政策，延役核電廠。過去民進黨的非核能源的想法與主張，「現在看來已過時」，對台灣而言，現階段應運用新一代安全的核能技術興建新的核電廠，例如芬蘭興建的OL3新型核電廠，核電占比應達30％，才能達到「穩定供電、合理電價、淨零碳排」的目標。

其次是經濟要優化。林伯豐指出，應該優化台灣的投資環境，讓台商、外商在台灣繼續增加投資，讓人民的生活、勞工的收入提高。

林伯豐強調的第三點為人才培育。他說，台灣過去在人才培育上都積極進行，但現在出現斷層，對國外人才的引進也不夠積極，未來不管是國、內外人才培育上，都應積極改善。

行政、立法、總統府與各政黨應和諧，則是林伯豐提出的第四項期許。林伯豐表示，行政、立法以及各政黨間都必須和諧，人民才會幸福，新政府要認清目前朝小野大的政治體系，和諧共處，才能創造台灣共同的利益。

最後林伯豐提到了兩岸關係。他強調，應營造一個友善的環境，以台灣利益為優先，重要的是總統府、行政院、立法院要能取得共識，台灣才能夠有和平發展。