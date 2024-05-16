代銷公會對新政府提建言 健全房市關鍵在落實把關

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520新任總統及內閣成員即將就定位，剛上任的中華民國不動產代銷公會全國聯合會理事長、龍廷建設開發公司董事長戴嘉聖15日表示，不只有感房市從北熱到南的百年一遇現象，更憂心房市不夠健全，他向新內閣提出二大呼籲，希望新執政團隊重視真正想買房的年輕人需求、缺工問題；針對房地產部分，則提出新青安房貸加碼，豪宅總價認定門檻提高，平均地權條例修正案正視不當「揪團」、「團購」炒作牟利等修法建言。

戴嘉聖說，房市在預期通膨心理、資金行情推升、台積電擴廠「聞積起舞」效應三大推力下，北中南中小宅熱度升溫，尤其有低首付優惠專案的房子；但這樣下去不健康，隨單價上揚，在總價考量下，坪數只能愈買愈小。

戴嘉聖同時提出三大政策建議，首先、新青安房貸額度加碼到9成，尤其青年購屋需求量大區域；第二、2014年修訂的豪宅認定總價門檻，台北市7,000萬元、新北市6,000萬元、其他地區4,000萬元，近五年台北市新成屋房價大漲37％、新北市47％、台中87％、高雄66％之後，衝擊換屋族的購屋權益、甚至被迫放棄換屋，建議應提高。

第三、平權條例修正案應加強落實執行面。修正條文上路迄今10個多月，但審查禁制一直遭到質疑浮濫寬鬆，甚至「揪團」、「團購」等牟利炒房行為還存在，不少揪團主透過LINE、FB等社群揪團向建商團購，像新竹有竹科X媽媽等，至於成交佣金，市場上傳出一戶可抽取千分之7、1％或1.2％不等；也聽聞有些群組揪團號稱每坪30幾萬元，未來上看40萬元等資訊；此外還有人在群組中號稱，只要報上名字就可享折扣等亂象，一再挑戰公權力的執法底線，建議應加強落實執行面，有效杜絕炒作。

代銷公會秘書長歐陽明觀察，修正案實施後代銷公司都嚴守法規，會婉拒配合對方，只是揪團者和買方不斷上門，建議政府要做的是落實執行面；以私法人以購置宿舍名義買房，日前被設下三道鎖來說，問題不是修法，把門鎖起來或愈關愈小，而是在許可制的審查過程中，落實把關。