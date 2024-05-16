壽險Q1獲利 靠股票賺了面子

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壽險業金融資產未實現與淨值變化

壽險首季賺回面子，但裡子仍虛。21家壽險第一季財報15日全數出爐，所有公司首季都獲利，稅後合計賺近887億元，較去年同期多賺近1,039億元，在股市多頭及獲利助攻下，3月底壽險淨值近2.5兆元，亦比去年同期增5,786億元，但壽險手中滿手金融資產在3月底評價損失仍逾4.19兆元。

滿手債券卻賣不了

主要是美國遲遲不降息，今年首季美債殖利率又彈升，壽險逾新台幣20兆元的債券目前以「成本」列帳，若以市價計價，跌價近4.1兆元，若持有到期將不會有大額損失，且美國若降息，還可能有大量資本利得，但現在就像「坐在金山上的窮人」，有滿手債券無法賣，只能靠股票來獲利。

台股3月站上2萬點，首季大漲逾13％，美股亦漲5～10％不等，壽險手中約新台幣2.5兆元的國內外股票幾乎都轉為評價利益，但因債券及美債ETF首季仍是跌價，因此淨值下的金融資產仍是評價損失992億元，但已較前一季回升近千億元，更比去年同期增加3,580億元，可說身價大回升，股票部位亦隨時可實現利得，貢獻獲利。

趁利率高加碼美債

同時，反應股票等價值回升，首季21家壽險稅後獲利887億元，加計淨值下資產價值回升等因素，綜合損益合計達2,274億元，亦代表壽險身價已有恢復。

壽險業亦趁高利率，大幅加碼美債，目前持有債券與新買的債券部位，約9成放在AC，以成本帳列，第一季壽險業AC部位約有20.25兆元，相較去年底19.43兆元，等於壽險業單季加碼債券約8,200億元。

美國不急於降息，美債殖利率上揚，壽險AC部位債券雖以成本列帳，不影響淨值及損益，但實際上是評價損失擴大，第一季達4.09兆元，比去年底3.58兆元，單季增逾5,100億元，波動比股票更驚人

但因市場仍預估今年美國會啟動降息，債券價格已略有回升，相較去年第三季壽險AC評價損失逾5兆元，兩季以來已回升近1兆元。

六大壽險首季稅後獲利以國泰人壽251億元排名第一，其次是富邦人壽的175億元，第三是南山人壽的135億元，第四是台灣人壽近77億元，凱基人壽以51.5億元排名第五，但3月底淨值下金融資產，只有富壽轉正，有403億元的評價利益。