大盤報喜 壽險首季淨值比全員All Pass

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台股飆漲，壽險業受益。台股站上2萬點，壽險業第一季淨值項下股票評價大幅上升，3月底淨值飆到近2.5兆元、為兩年多來新高，加上積極實現股票利得，與新台幣貶值助攻獲利，21家壽險公司首季都賺錢，去年第三季還有兩家壽險淨值比未達法定標準3％，今年第一季則全數過關。

2022年開始因美國聯準會大幅且快速升息，債券價格暴跌，股市亦波動，壽險業淨值受衝擊，最慘時期是2022年第三季，有高達六家壽險公司單季淨值比掉到3％以下。之後金管會同意進行金融資產重分類，將債券轉列攤銷後成本，加上之後股債市回穩，去年各大壽險淨值開始回升，去年第三季只剩下兩家壽險公司淨值比在3％以下。

至去年底僅三商美邦人壽淨值比低於3％，經積極自救後，三商壽首季淨值比從去年底的2.97％，回升到3％之上、來到3.24％，不只是回升到法定標準之上，也終結三商壽連七季淨值比低於3％的情況。

第一季淨值比最高的是法巴人壽為29.2％，安達人壽、合庫人壽首季淨值比也都在20％以上，安聯人壽、富邦人壽在10％以上，國泰、凱基、台壽、台新、元大等淨值比皆位處7％以上偏高水準。

金管會對保險業監理指標其中一項，就是連續兩期淨值比不得低於3％，但監理上只看6月、12月的數據，因此，第一季各家壽險自結的淨值比僅作為參考，但股市還在多頭，若剩下一個月股匯市未出現巨幅變化，預期6月各壽險公司淨值比應該也可以「All Pass」（全數過關）。

三商壽表示，首季淨值比提升至3.24％，主要受惠於國內外股市上揚，及新台幣兌美元貶值的正面影響，第一季台股指數上漲，權益類已實現獲利較去年同期增加逾14億元，及受惠匯兌利益，有助於獲利表現。