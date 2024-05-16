國壽今年海內外發債800億 破紀錄

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今年公告發債的壽險公司

真的很需要錢，且先搶先贏。國泰人壽董事會15日通過將再發債募資300億元，這是繼國壽前四月發行次順位債券500億元後，今年第二度發債，合計全年將發債募資800億元，創國壽成立逾60年來最大年度募資量。

國壽表示，主要是要為2026年接軌做準備，目前國壽資本適足率（RBC）逾300％，2026年改以新清償能力指標（ICS）時，法定是100％，國壽希望維持160％的相對高水準，以因應業務成長及市場變化，因此決議再發債300億元，等於今年發債額度拉高到800億元。

且國壽新申請的300億元額度中，將有一部分會以海外SPV（特殊目的公司）來發債，至於發行額度多少，還要視市場情勢調整，還要先取得金管會的同意。

國壽一年二度募資，曾在2008年發生過，當時為因應市場可能的劇烈波動，國壽上下半年各募資150億元，合計300億元，今年是以發行次債模式，先從市場要搶下800億元，以免其他壽險也募資搶錢時，利率及成本攀高。

壽險業今年出現發債潮，上半年還未過完，已有五家壽險公告發債，國壽全年要發800億元，新光人壽要發債80億元，富邦人壽及南山人壽各要發債300億元，三商美邦人壽亦有50億元，合計已有1,530億元，且還有多家壽險仍未決定是否發債等資，今年確定會是壽險年度發債量的新高。

因國內債市胃納量有限，壽險業發債必須先搶先贏，今年前四月五家壽險公司公告發債，額度已超過去年全年1,110億元，更創下至少十年新高。