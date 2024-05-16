國泰富邦拉風 股價2年新高

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金融股15日漲幅前十大

金融股15日再成台股領漲主力，金融指數大漲1.59％，金控雙雄國泰金與富邦金帶頭衝，分別大漲4.23％、3.65％，分居金融股單日漲幅冠亞軍，股價各收在56.6元、73.8元，創2022年5月以來的二年新高。市場法人分析，國泰金與富邦金前四月稅後純益達509.4億元、434.1億元，年增297％與98％，後續獲利動能亦不弱，因此拉動整體金融股向上，更是奠定台股攻上21,000點的關鍵功臣。

金融股15日漲幅前十名，除國泰金、富邦金外，還有群益證漲2.6％、中信金漲2.35％、新產漲2.31％，漲幅都超過2％，中再保、第一保、元大金、三商壽、新光金等漲幅都逾1.11％。

獲利良好或配息不錯的金控股漲勢領先，證券股、產險股也表現跟進，股價低於10元的三商壽、新光金也都因低價及有併購題材想像空間，全受到資金青睞，漲幅分居單日第九名、第十名。

金融股指數盤中曾衝高至1,963.23點，衝破上周五的高點，但後繼無力，最後收在1,948.63點，與上周五收盤1,948.76點僅些微差距，未續創34年新高。

法人分析，近期進入熱門ETF成分股調整期，市場樂觀預期不少金融股將可望入列，包括中信金、華南金、玉山金、國票金、京城銀等金融股均被點名，提前押寶買盤或是跟進買盤，將可望持續帶動族群股價表現。

外界擔心金融股上揚是台股漲勢「最後一波」，據公股銀分析，目前金融股的股價淨值比仍偏低，相對電子股亦不算高，加上基期偏低，即使經過近期漲勢，仍屬「有基之彈」，基本面獲利持續成長，評估後續還有續漲機會，不認為是台股漲勢的最後一波。

公股銀主管分析，壽險業受惠股市回溫，及新台幣貶值，帶動獲利回穩，銀行業則在手續費收益回溫，加上SWAP（換匯交易）收益挹注，表現持續亮眼；今年銀行能否持續樂賺SWAP機會財，壽險避險成本能否下降，後續全球利率政策變化時間及幅度是關鍵，且以美國最重要。