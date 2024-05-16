走出防疫險陰霾 產險第一季 幾乎全都賺

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走出防疫險賠本理賠的陰霾，產險業幾乎都獲利。據各公司揭露首季財報，受惠承保利益及財務投資利益增加，首季除法巴產險虧損3,000多萬元外，其餘19家產險與再保公司全都獲利，總計稅前盈餘93億元，大大扭轉去年同期稅前虧損32億元的窘境，稅後合計獲利88億元。

市占率近25％的富邦產險走出防疫保單鉅額虧損的陰霾，首季稅後獲利13.62億元，再度回歸產險獲利王，富邦產去年全年稅後虧損23.27億元，之前富邦金控為支應富邦產防疫保單理賠大幅增資，使富邦產股本增至146億餘元，帳上保留盈餘-96.87億元。為改善財務結構，富邦產董事會已通過減資116.78億元，在減資完成後股本為30億元，未來將有機會重為富邦金獲利金雞母之一。

新光產、國泰產等首季稅後盈餘分別是8.8億元、8.68億元，各較去年同期成長94％、250％；防疫保單虧損數百億元的和泰產，首季稅後盈餘7.1億元，居首季獲利前四強；另外，再保險的中再保首季稅後盈餘超過10億元達10.71億元，較去年同期6.52億元大幅成長64％。

其他首季稅後盈餘都逾4億元的有明台產險6.83億元、新安東京海上產險4.95億元、泰安產險4.72億元、旺旺保4.05億元及台產4億元，且獲利年成長都是50％起跳。

若以每股盈餘排序，以國泰產險4.34元最高，其次是新產2.78元、明台產2.69元。

富邦產正辦理減資，和泰產險董事會日前也已決議將辦理減資260億元以彌補虧損，減資比率92.86％，減資後股本20億元，未來除兆豐產股本53.33億元、新安東京海上產120億元外，大多數產險股本都將回到20億元～30餘億元區間，富邦及和泰減資完成後，每股盈餘將大幅提升。