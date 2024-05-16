修正案初審通關 基金型REITs 有望問世

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基金型的不動產投資信託基金（RETIs）有望問世。金管會耗時四年推動投信投顧法修正案15日初審通關，證期局局長張振山表示，據投信投顧公會調查38家投信意願，有11家投信有興趣發基金版REITs、預估三年內可發七檔、規模約450億元，五年上看15檔，可破1,000億元。

昨日亦是金管會主委黃天牧任內最後一次赴立法院財委會審查法案，草案雖完成初審，但在REITs是否可投資社會住宅及危老都更住宅上，仍有歧義，保留交付朝野協商，多位立委認為REITs投資範圍應可包括社會住宅，黃天牧則回應未將社宅納入的二項考量，一是REITs是希望透過不動產投資賺取穩定現金流量，再切割為小額單位供大眾投資，投資須有獲利可能性；二金融商品須保護小額投資人，不是所有標的都適合REITs投資。

亦有立委認為社宅是為穩定房價，讓年輕人買得起房子，若開放REITs投資，等於是有新金流可買社宅，恐造成社宅價格上漲，雖然投資社宅可有租金收入，但引REITs投資社宅，恐與政策初衷不符。

亦有立委也關心都更危老是否可納入。張振山強調，不可以是住宅型的都更危老，若是商用證照的都更，REITs仍可以投資。

證期局官員指出，只要具有「穩定收益」的不動產，都可是基金型REITs的投資標的，包括數據中心、醫療保健大樓、公共建設、長照、風力發電、太陽能電廠等；但禁止投資住宅，住宅定義也包括社會住宅、都更危老的住宅。

有立委也主張促參條例中的公建也應納入；金管會認為，母法已對「不動產」有明確定義，指的是土地、建築改良物、道路、橋梁、隧道、軌道、碼頭、停車場等，不必在母法中再去限縮，可在法案說明或子法訂定即可。

當初金管會推動開放基金型REITs，即是要讓投信或專營機構來發行REITs，增加台灣不動產市場的資金，改變台灣的天際線，但四年期間政府強化打炒房，最終REITs不能投資住宅型標的，預期規模亦從兆元縮小到千億元。