台塑化 首推永續航空燃油

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

因應全球碳中和、綠色經濟趨勢，台塑化宣示擬定「綠色工廠」、「綠色能源」、「綠色創新」等三綠色轉型目標，加速投入數位轉型、AI應用、潔淨能源、去碳技術等領域開發。台塑化將以國內首推永續航空燃油（SAF）打先鋒，規劃在既有產線升級建置年產5千至1萬噸的永續航空燃油，環差計畫已提報；另協助雲林縣府執行以固體再生燃料（SRF）燃燒，全力朝產品升級與轉型計畫前進。

台塑化透露，永續航空燃油由永續資源製成，透過添加如有機來源的廢油（如用過的食用油），搭配製程煉解改變，生產航空燃油。其生產成本約比現有化石燃料增加50％，但售價比目前多2～3倍，是航空公司貫徹永續遠景會採用的方式之一。此外，台塑化運用人工智慧技術布建智慧工廠，以最適化生產來提高生產效率及產品價值，去年共完成58項專案，年效益約1.81億元；在減排、節能及節水方面，去年共完成229件改善案，一年減排27噸、節電185百萬度、節水57千噸。

台塑化認為，隨著氣候變遷下逐漸趨嚴的環保規範，除歐盟開始施行「碳邊境調整機制」（CBAM），國內也成立碳權交易所啟動碳權交易機制，並完成氣候變遷因應法徵收碳費，全球經濟在綠色能源轉型中，可能因成本提高，而引發「綠色通膨」，在逐步邁入碳有價時代，石化產業發展勢必因應調整方向。

為此，在兼顧既有事業的同時，台塑化將以綠色工廠、綠色能源及綠色創新三大主軸為基礎，加速綠色轉型。其中，啟動國內首推永續航空燃油是重要新策略布局。

為減緩全球變暖及避免進一步的氣候變化，航空業需減少二氧化碳排放，其中一種方法就是使用其他類型的燃料。由廢棄食用油、植物油等提煉的永續燃油，從生產到燃燒的整個生命週期中，其二氧化碳排放量比化石噴射燃料少至少75％，可減少其他有害排放物，如微粒和硫。

由於永續航空燃料價格至少要貴2～3倍，至今商業航空公司使用的燃油僅一小部分是永續航空燃油；不過歐盟自明年起硬性規定每架落地班機須添加一定比率永續燃油，否則就須繳納罰款，其他先進國家也勢必跟進，永續燃油市場需求將持續增長。