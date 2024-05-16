台塑四寶多頭並進 卡位綠色經濟

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碳中和、永續經營趨勢下，回收再利用、循環等低碳材料愈趨主流，台塑四寶持續開展綠色經濟升級部署。

南亞近年綠色布局有成，目前聚酯年產204萬噸，其中台灣73萬噸、美國81萬噸，大陸、越南合計約50萬噸，持續開發及拓展各項環保回收、低雙酚A、醫（衛）材等應用，提高產能利用率；聚酯回收更從寶特瓶進一步朝織物回收部署，貫徹循環、綠色經濟趨勢。

南亞聚酯回收產線總年產31萬噸，占聚酯總產能15％，預計2025年回收年產提升至46萬噸、占比升至23％。南亞已完成年產1.2萬噸織物回收產線，可將庫存布、邊角料或舊衣回收再生；正開發高階化學解聚技術，完成台灣、日本等28項專利布局，將PET高分子醇解為BHET單體，預計第三季建置完成年產600噸先導工廠。

南亞兩岸DOP（可塑劑）年產59萬噸，其中台灣、大陸各有年產10.7萬、15萬噸環保DOP產線部署。當前環保DOP占比44％，持續拓展東南亞及歐美環保商機。大陸主銷電線電纜、醫療器材、地毯及地板材客戶；台灣負責東南亞外銷歐美需符合環保需求產業，及日本、中南美建材、電線兩大行業傳統可塑劑的汰換商機。

南亞離型膜在客戶使用後原須以廢棄物進行處理，現由南亞進行回收再利用，已建置每年回收處理量可達7,200噸的設備。EG廠生產過程產生的二氧化碳，透過碳捕捉技術，並提供下游廠商生產醋酸及液態二氧化碳，目前年減10萬噸碳排放量，後續規劃再減少每年28萬噸碳排放量。

台塑繼投資國內生物可分解塑膠領導廠商銘安科技後，開發單一PP材質全回收「8合1穿著系統」；另獲經濟部補助「煙道氣二氧化碳捕獲再利用」創新研發計畫於仁武廠完成試驗計畫。

台化發展綠色產品奠下根基，耐隆下腳及回收漁網等初步每月500噸的目標已達成，並與下游業者合作，建立循環回收機制，努力提高目標至每月1,250噸，使回收己內醯胺占總用量的12％。另與塑膠回收業者合作、入股，希望能確保塑膠回收料源，鞏固高值化綠色材料生產。