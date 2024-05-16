麥當勞徵才2,100人 歷年最多

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台灣麥當勞正職服務員工作與薪資福利

因應持續展店需求，台灣麥當勞將於24日、25日於全台麥當勞餐廳舉辦「職場體驗」活動，每日三場、共計2,130場次，並擴大規模招募1,800名正職服務員，為歷年之最。

洞察中高齡、二度就業充沛的勞動力與求職需求，麥當勞並釋出300名餐廳襄理職缺，號召中高齡、二度就業、新住民及對餐飲正職有興趣的求職者，一起加入麥當勞的青銀團隊。

人力銀行針對中高齡求職者調查指出，高達85％的中高齡者仍有找工作需求，許多退休族群也開始思考及規劃重返職場。麥當勞人力資本事業群副總裁藍郁琇表示，目前麥當勞全台約有2.4萬名員工，45歲以上占比達15％、逾3,600人，其中60歲以上就占2成；中高齡員工在麥當勞表現很好，穩定性高且自我要求高，並會主動關懷年輕夥伴，促進交流並增進企業凝聚力，也提高團隊整體效能。

藍郁琇表示，麥當勞提供正職服務員五個排班時段可選擇，且固定周休二日，周間、周末各休一天，適合中高齡希望穩定的工作與生活型態。起薪3.2萬元以上，並享有年終獎金。此外，比照外商的優質休假福利，入職全年即享10天特休及7天家庭日，共計123天休假日。其中，麥當勞特有的「10年特休」，滿十年即可享有8周給薪假期，更是「最有感的正職福利」。

麥當勞同步招募300名餐廳襄理，起薪4.24萬元起（含輪值津貼），藍郁琇說，麥當勞透過全球一致的扎實訓練系統，從基礎開始培育成為獨當一面的餐廳主管，並提供穩健的升遷管道，最快二至三年即有升遷機會。升遷為經理後，起薪5.92萬元，加上年終及績效、業績獎金，年薪可達150萬元。

藍郁琇表示，麥當勞積極打造中高齡友善職場環境。例如將收銀機鍵盤與廚房影像系統螢幕放大，減輕手持料理器具的重量，甚至為新加入的中高齡夥伴打造專屬「充電時間」，依體能適時調整訓練進度。此外，亦聘用特約醫生與六位全職護理師，提供安全的工作環境與健康照顧，守護員工健康。