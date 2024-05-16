迎造船潮 台日船廠搶單

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為因應環保法規趨嚴，造船潮來襲，船廠瘋搶單！市場傳出，裕民、慧洋、中航、台航、四維航、光明等散裝航商，都有打造環保節能船計畫，由於船廠訂單滿載，交船等待期3.5年，創2010年以來新高，新船訂單占現有船比率達歷史低檔，使得供給成長有限，有助推升運價。

台船15日發表甲醇雙燃料船舶整合解決方案，並啟動氨氣雙燃料船設計方案，目前有較早交船的塢檔，最快在上半年可搶下散裝輪新訂單，在手商船訂單還有一艘中油5萬噸油輪訂單，預計9月交船。

另外，裕民與日本伊藤忠商社，將共同探討開發及營運氨氣雙燃料散貨船，預估4、5年後啟動造船計畫，開創貨主、造船廠、船東合作新商模。裕民現有68艘船，今年有4艘新船投入，長期目標設定船舶艘數大於100艘、船隊總載重噸突破1,000萬噸。

據了解，目前船價回穩，一艘海岬型散裝輪造價從7,500萬美元起跳，6萬～8萬噸散裝輪造價約4,000萬～4,500萬美元，造船毛利率約2％～3％。

貨櫃三雄也傳出造船計畫，長榮已啟動第二輪雙能源船替換計畫，計畫在2050年前全數替換新能源船，今年將陸續釋出2,400～3,000TEU支線造船計畫；另傳出，陽明有意建造1,800TEU、8,000TEU等環保節能新船；萬海未來還有打造上萬TEU貨櫃輪計畫。台船預估下半年可望爭取到貨櫃輪訂單。

目前主要船廠塢期被貨櫃船訂單塞滿，散裝新船訂單占現有船比率8.8％為歷史低檔，加上今年可接新船訂單的主流船廠數量較去年減少75％，新船從下單到交船平均需要等待3.5年。