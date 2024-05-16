台商轉新南向 前四月對外投資大增

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經濟部投審司15日統計，今年1至4月僑外來台投資件數為693件，雖然投資件數微增加，但整體投資金額只有16.9億美元、年減48.63％。另一方面，受供應鏈移轉影響，台商持續移往新南向投資布局，今年前四月核准對外投資大幅成長，累計核准對外投資件數為243件（不含對陸），不僅件數翻倍，投資金額還高達120.3億美元，年增61.1％。

整體而言，今年前四月包含僑外來台及陸資來台在內的核准整體來台投資件數為704件，總投資金額為17.1億美元，折合新台幣約509億元；對外投資方面，前四月核准整體對外投資及陸資來台內的件數為337件，投資金額達130.8億美元，折合新台幣3,924.8億元。

今年前四月僑外投資大衰減，投審司解釋，外商來台投資每年落點月份不一，4月以來缺少大型外資案件挹注，而去年同期間則有德商允能獲准以292億元增資在台允能風力子公司、以及美商微軟以4.3億美元增資台灣微軟營運等大型投資案，墊高比較基期。

在對外投資方面，今年以來包括台積電、鴻海、光寶科、奇鋐、友達、文曄、瑞儀光電、國泰人壽等公司都陸續對外展開投資布局。

投審司指出，近期對外投資案件相對外資來台成長明顯，前四月核准對外投資件數累計高達243件（不含對陸），比去年同期增加50.93％，核投資金額共120.3億美元，折合新台幣3,600.9億元，大幅年增61.1％，其中主要以新南向投資所貢獻。

投審司表示，前四月核准對新南向投資件數為108件，案量大增68.75％，投資金額衝上29.9億美元（約新台幣896.8億元），年增幅度高達77.38％，其中投資金額較大者為新加坡、越南以及泰國等地。

投審司說明，受到美中貿易紛爭持續影響，廠商近兩年來仍持續調整投資布局，除了台積電等主要大案之外，也觀察到許多中型廠商也紛紛跟著品牌廠商、下單廠商調挪點位，移往新南向國家投資布局。