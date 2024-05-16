出口市場難以騰籠換鳥脫鉤大陸

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新政府財經團隊即將上任，最近國內一家媒體在「社論」中表示，在美中經濟激烈競爭，加上逆全球化格局逐漸形成下，兩岸經濟面對前所未有挑戰；尤其過去多年以來，中國大陸是台灣對外投資、生產、出口的集中地區，進而衍生貿易順差最重要的來源，未來對陸貿易是否能夠持續競爭優勢，將會是台灣經濟榮枯的關鍵因素。亦即希望新政府財經團隊無法忽略，若兩岸關係不好，則台灣經濟可能不會太好。

不過，國內一位媒體負責人馬上提出質疑，同時透過「臉書」以台灣出口市場正在「騰籠換鳥」為議題撰文認為：依據政府所公布的出口資料統計顯示，兩岸貿易占比變化從2020年台灣出口中國大陸與香港（簡稱陸、港）市場的43.9％，創下新高之後，其後逐年下降為2021年42.3％、2022年38.8％、2023年35.2％，到今年首季更已下降至30.8％，甚至2月還跌破30％，僅29.2％，創下過去20餘年以來最低數據。換句話說，過去兩年以來台灣出口表現不佳，其中重要的因素是對陸、港市場的出口大幅衰退。

■對美國、東協出口占比上升， 真能補足陸港出口下降缺口？

該臉書又指出，相對此一期間，台灣出口美國市場則是持續成長，其占比變化從2017年的11.7％，持續上升至2023年的17.6％；今年首季更是已上升到22.3％，如果加上首季出口東協市場占比20.2％，兩者共計42.5％，與2021年台灣出口陸、港市場之占比42.3％相當。亦即今年首季台灣出口陸、港市場所減少的占比，正由美國及東協市場的占比填補，說明台灣出口市場騰籠換鳥策略開始奏效。

此意味著，近年以來政府避免出口過度依賴陸、港單一市場，積極推動包括新南向、新東向在內多元市場布局策略，已逐漸呈現初步之成果。然而，在此同時觀察上述媒體負責人論述可以發現，在其分析台灣出口市場結構變化上，並非從背後涉及的產業轉型、市場需求、價格競爭、地緣政治等頗為複雜因素加以探索，而是以表面呈現之貿易份額或市場占比等較為單純數據逕自判斷，其結果勢必難以反映事實。

也就是說，從2021年起台灣對陸、港市場出口持續衰退的真相，必須從多元的角度進行解讀，始能發現其端倪。首先，2018年美中兩國爆發貿易爭端之後，美國將中國大陸評估為威脅對手，從貿易延伸至科技對陸進行全面抑制、圍堵，讓過去建立的「台灣接單、大陸生產、出口美國」模式，受到美國加徵關稅影響。再者，新冠疫後中國大陸景氣復甦疲弱，造成進口成長遲緩，台灣部分產業例如化學、橡膠塑膠、機械、金屬製品等對陸、港市場出口的衰退幅度，皆超20％。

■大陸產業結構調整恐衝擊台廠優勢

此外，無法忽略的是，面對美國採取全面抑制、圍堵之下，中國大陸不願更不希望淪為過去以來扮演世界工廠角色，利用美中貿易戰延燒，配合全球許多重要產業供應鏈重組機會，加速推動既有傳統勞力密集產業升級轉型，同時將核心逐漸聚焦於「高精」尖端產業技術研發，藉此降低其部分中間財或關鍵原材料過度依賴進口。此一前所未有結構調整，不但對全球產業發展布局造成新變化，而且對台灣產業優勢地位帶來新衝擊。

這些現象從2018年美中爆發貿易爭端前後五年的變化觀察可以發現，前五年台灣對陸、港市場之出口表現，皆優於整體出口，相對後五年台灣對陸、港市場之出口挹注整體出口效應，則不如往昔。若以成長增幅數據進行佐證，最近五年台灣對陸、港市場之出口增幅10.4％，不如整體出口增幅29.5％。至於貿易順差方面，雖目前台灣對陸仍享受著紅利，但此一期間台灣對陸、港市場之出口表現不如往昔，直接稀釋貿易順差。

由於台灣是屬於外貿導向的小型開放經濟體系，在地理位置接鄰關係下，兩岸產業歷經40餘年往來，已發展頗為緊密難以脫鉤的合作型態，長期以來陸、港是台灣最大的出口市場、占出口的3成以上。此一事實，與其說台灣出口市場騰籠換鳥策略開始奏效，不如說兩岸產業在國際經濟情勢劇變衝擊下，正在尋找創新未來雙方互動交流模式。

儘管新冠疫後中國大陸經濟成長減速，景氣迄未走出谷底；然而值得重視的是，美中兩國貿易戰進入拐點之後，在促進全球許多重要產業供應鏈重組之同時，中國大陸對外貿易結構正在隨著高精科技，例如鋰電池、電動車和太陽能電池等產業崛起開始轉型。此一動向，使得美國對中國大陸的經濟戰略，選擇從「脫鉤」到「去風險化」，這些劇變所呈現的全球貿易風險或威脅，台灣廠商必須加速因應與規劃後續布局。