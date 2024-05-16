馬來西亞 躍東南亞第二大車市

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馬來西亞已超越泰國成為僅次於印尼的東南亞第二大車市，意味著該地區成為亞洲車廠的關鍵戰場。

日經新聞整理上述三國以及菲律賓、越南的產業銷售數據，結果顯示長久以來位居東南亞第三大車市的馬來西亞，寫下連續三季擊敗泰國的成績。

馬來西亞汽車協會（Malaysian Automotive Association）資料顯示，今年首季汽車銷售較去年同期增長5％至20萬2,245輛，2023全年汽車銷量勁揚11％至79萬9,731輛的新高紀錄。

根據馬國政府的經濟振興方案，消費者購買國產汽車可減免銷售稅，為該國Perodua和Proton品牌車款的業績助一臂之力，這兩大國產品牌掌握馬來西亞車市約60％的占有率。

根據馬來西亞汽車協會說法，該國政府於2020年疫情期間開始國產車免銷售稅政策，2022年取消，這些免稅訂單持續拉抬2023年銷售數據，「包括電動車在內的許多新車款以非常具競爭力的價格推出，帶動銷售成長」。

豐田（Toyota）在吉隆坡的銷售員Ivan Khoo表示，今年1到2月的業績比預期更好，要價不到10萬馬幣（2.1萬美元）的Vios是最暢銷車款，「豐田的內燃機引擎車（ICE）和油電混合車都持續熱賣」。

反觀，有「亞洲底特律」之稱的泰國汽車銷售卻下滑，今年第一季汽車銷售比前一年同期萎縮25％，拱手讓出東南亞第二大車市地位。

泰國自去年6月起每月的汽車銷量就比前一年同期衰退，歸因於車貸的不良債權增加以及整體消費力減弱。

印尼車市也失去動能，受累於利率上揚，使消費者買氣縮水，今年第一季汽車銷量年減24％。

印尼2023年汽車銷售僅略高於100萬輛，比2022年減少4％，也比疫情前2019年還少3萬輛，也遜於印尼汽車產業協會設立的105萬輛目標。