不嫁必和必拓 英美資源分拆瘦身

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英美資源集團（Anglo American）回絕全球最大礦商必和必拓（BHP）430億美元收購提案後，計劃出脫鉑金、鑽石和煤礦事業，聚焦銅礦業務。

英美資源集團計劃分拆鉑金子公司英美鉑業（Anglo American Platinum）、出脫或分拆鑽石部門戴比爾斯（De Beers）、出售冶金煤資產，和暫停鎳礦業務或出售該事業。

英美資源集團表示，分拆鑽石、鉑金、冶金煤和鎳礦業務目的在簡化產品組合，以聚焦銅礦、優質鐵礦砂和肥料業務。

英美資源集團的最新計畫凸顯，銅礦對該公司的未來重要性提升。由於全球致力脫碳和銅礦供給吃緊，市場對銅礦的需求預料增加。

必和必拓向英美資源集團提出收購要約，顯示前者積極擴大銅礦事業布局，英美在祕魯和智利的銅礦資產格外吸引必和必拓。

必和必拓兩度向英美資源集團求親皆遭到回絕，第一次在4月底提出以將近390億美元全股票收購，相當於每股英鎊25.08元，遭到英美股東拒絕後，又將收購價碼提高10％至英鎊27.53元，交易價值相當於430億美元，13日再遭到英美拒絕，理由是「必和必拓嚴重低估英美的價值和未來前景」。

兩家公司的投資人預期，必和必拓可能再度提高出價，並可能以股票加現金的方式收購。 英美資源集團執行長萬布拉德（Duncan Wanblad）表示，公司大幅簡化業務後，預期將改善營運績效和降低成本，永續增加價值創造力。

受到大宗商品價格疲弱，以及成本攀升打擊，英美資源集團多項業務陷入困境。在南非上市的全球最大鉑金製造商英美鉑業，股價在過去12個月暴跌逾30％。

外媒4月報導，英美資源集團與多位潛在買家洽談出售戴比爾斯，對該部門的估值為70億美元。