歐Q1經濟奏凱歌 通膨降溫加快

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歐元區2024年第一季經濟不僅恢復成長，更創下2022年第三季以來最強勁表現。歐盟執委會（European Commission）15日預測，歐元區通膨下滑速度將快於先前預期，2025年下半年可望降至歐洲央行（ECB）設定2％目標。經濟復甦與通膨續降，強化市場對ECB於6月開始降息的預期。

歐盟統計局15日公布，歐元區今年第一季國內生產毛額（GDP）修正值季增0.3％、與初值相同，並優於前兩季的萎縮0.1％。若與去年同期相比，首季GDP年增0.4％，與初值相同，並高於前兩季的成長0.1％。

其中，經濟火車頭德國首季GDP季增0.2％，遠優於去年第四季的季減0.5％。法國經濟同樣季增0.2％，義大利與西班牙分別成長0.3％與0.7％。

自2022年底以來，歐元區經濟成長陷入停滯，2023年第三與第四季更跌入「技術性衰退」低谷，主因是俄烏戰爭導致食品與能源價格飆漲。幸好通膨開始降溫提振民間消費，且能源成本下滑拉抬企業產出，令歐元區經濟迎來復甦前景。

歐盟維持歐元區今年經濟成長0.8％的預測不變，2025年成長預測從1.5％小幅下修至1.4％。

歐盟執委會經濟執委詹特洛尼（Paolo Gentiloni）表示：「我相信我們已度過難關。今年經濟成長將加快，2025年進一步加速，而通膨將進一步下滑，並在明年達到ECB目標。」

過去幾個月以來，歐元區通膨率穩定下滑。歐盟執委會預測，歐元區2024年平均通膨率為2.5％，2025年降至2.1％，皆低於2月時的預期。最新預測可能令ECB官員吃下定心丸，因為他們已暗示將於6月降息。

歐盟執委會表示：「今年頭幾個月數據低於預期，我們預估通膨將持續降溫。」歐盟指出，商品價格走跌令通膨加速降溫，而這主要是因為紅海貿易中斷的影響「比原先預期來得溫和」。