馬斯克xAI 傳聯手甲骨文

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甲骨文股價走勢

外媒引述內情人士表示，億萬元富豪馬斯克（Elon Musk）的AI新創公司xAI有意斥資100億美元，租用甲骨文（Oracle）的AI伺服器，兩家公司正在洽談合作。若達成協議，xAI將成為甲骨文的大型客戶之一。

消息帶動甲骨文15日早盤股價上漲0.5％，報121.5美元。2024年截至14日收盤，甲骨文股價累計揚升將近15％。

美國科技媒體《The Information》引述熟知內情人士指出，xAI與甲骨文正在洽談為期多年的協議，可望讓xAI成為甲骨文的大型客戶之一。

消息人士亦表示，協商仍在進行中，不保證雙方最終能達成協議。甲骨文與馬斯克未能即時對本消息表示意見。

馬斯克的xAI需要更多算力，才能與OpenAI和Anthropic等AI對手相競爭。後兩者分別與微軟和亞馬遜締結數十億美元的投資協議，以取得訓練和運行大型語言模型的雲端運算基礎建設。

報導指出，xAI即將完成一輪60億美元的融資，馬斯克向潛在和現行投資人表示，最新一輪融資的資金大部分將用在租用基礎建設。

成軍一年的xAI在2023年11月發布首款服務－AI聊天機器人Grok，可供馬斯克擁有的社群平台X的付費用戶使用。馬斯克4月透露，xAI正在開發Grok 2.0，使用2萬顆輝達的H100 GPU進行訓練。他預期Grok 3.0會使用到10萬顆GPU。

這起合作案若能開花結果，將是甲骨文雲端基礎建設事業的一大勝利，甲骨文的雲端部門與產業巨頭亞馬遜和微軟相競爭。分析師表示，隨著企業加速採用生成式AI，xAI這名客戶可望成為甲骨文的成長推手。

甲骨文雲端業務2023年營收成長減速，拖累公司股價遭逆風襲擊。所幸上季業績強勁，協助股價反彈。上季雲端基礎建設部門收入年增49％，達19億美元。

馬斯克與甲骨文創辦人艾利森（Larry Ellison）為好友，艾利森曾擔任馬斯克電動車公司特斯拉的董事。