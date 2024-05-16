橋水Q1押寶美股七雄 獨缺特斯拉

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全球最大避險基金橋水基金（Bridgewater Associates）14日公布揭露第一季持股狀況的13F報告，受AI風潮驅使，重押特斯拉除外的「美股七雄」，並新增亞馬遜和超微到投資組合。

億萬元富豪戴利歐（Ray Dalio）創辦的橋水基金，在第一季增持43.6萬股輝達股票，總持股數達70.5萬股，加碼近2倍，持股總市值約6.37億美元。

全球掀起AI軍備競賽，輝達是AI晶片霸主，戴利歐順應潮流重押AI概念股可見一斑。除加碼輝達持股，第一季也新建倉輝達對手超微（AMD），總持股數67.9萬股，價值1.266億美元。

橋水第一季明顯偏愛科技股，「美股七雄」幾乎全是其出手目標，惟電動車龍頭特斯拉被排除在外。其中增持幅度最大的是谷歌母公司AlphabetA股，第一季大買逾332萬股，總持股537萬股，價值破8億美元。蘋果、微軟、Meta等持股在上季皆有加碼。

橋水第一季新增72檔股票進投資組合，除超微之外，「美股七雄」之一的電商巨頭亞馬遜也入列，買進約105萬股亞馬遜股票，總值1.89億美元。

橋水在上季減持可口可樂、好市多、思科、拼多多等股票。可口可樂大砍超過171萬股，減幅超過21％；拼多多持股縮減89萬股，減幅達37％。

截至2024年第一季，橋水的投資組合包含679檔股票，前兩大重倉股仍是iShares核心標普500ETF（iShares Core S&P 500 ETF）及iShares核心MSCI新興市場ETF（iShares Core MSCI Emerging Markets ETF），占比各為5.57％、4.87％。