亞馬遜 劍指美零售霸主地位

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過去十年來，沃爾瑪（Walmart）一直是美國營收最高的公司，2023年營收高達6,480億美元，相當於每分鐘營收超過120萬美元。相較之下，亞馬遜2023年營收僅有5,750億美元，但年增幅達到12％，遠高於沃爾瑪的6％。若此銷售趨勢持續下去的話，亞馬遜很快就會取代沃爾瑪「零售霸主」的地位。

亞馬遜業務成長速度驚人，對於沃爾瑪帶來極大威脅。該公司14日宣布，現年48歲的銷售與行銷資深副總裁加曼（Matt Garman）6月3日起將接任亞馬遜雲端事業AWS執行長，取代在位僅三年時間的席利普斯基（Adam Selipsky）。亞馬遜僅表示，57歲的席利普斯基想花更多時間陪伴家人。

沃爾瑪在《財星》500強裡排名第一，這個頭銜讓該公司享受到不少好處。包括他們與產品製造商談判時能爭取更好條件、與政府官員討論政策問題時更有底氣，同時也是廣告推銷自身的最佳標語。

沃爾瑪規模龐大也帶來挑戰。若該公司想實現每年成長約4％的目標，2024年銷售額必須再增加260億美元。這絕非易事，畢竟美國約9成民眾已在沃爾瑪購物。

知情人士表示，亞馬遜2022年整體擴張速度放緩，但最近再次加速。根據沃爾瑪高層推估，到了2030年時，亞馬遜在美國零售市場的市占率可能升至20％。

面對亞馬遜步步進逼，沃爾瑪正想方設法擴大零售版圖，試圖向更多人銷售更多產品。具體計畫包括增加據點、改造門市與推出高檔食品系列等，希望吸引新客光臨並提高舊客消費金額。

為了推動線上業務，沃爾瑪招攬更多第三方賣家加入自家購物網站Walmart.com。該公司高層愈來愈重視分析民眾消費習慣，試圖取得更多競爭優勢。

沃爾瑪也努力開拓新的收入來源。2024年稍早，該公司砸下鉅資收購智慧電視製造商Vizio，希望提升自己在零售媒體網路的廣告能力。

沃爾瑪2023財年廣告銷售額達34億美元，較前一年暴增28％。但這遠低於亞馬遜，後者僅2024年第一季廣告銷售額就高達118億美元。