蘋果Vision Pro 傳6月銷海外

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蘋果首款混合實境頭戴式裝置Vision Pro自2月開賣以來，僅在美國地區販售，最新消息傳出，蘋果正針對中國、日本和德國等國家員工進行內部訓練，距離海外正式開賣只差臨門一腳。

Vision Pro在美國定價為3,499美元，而蘋果據傳正積極籌備該產品的海外銷售計畫，外界推測開賣時間點將落在6月10日的全球開發者大會（WWDC）後。

根據外媒報導，蘋果公司已從主要市場的國家召集數百名員工到其位於美國加州庫帕提諾的總部，演示如何向顧客展示Vision Pro設備及其功能。參加培訓的蘋果員工來自德國、法國、澳洲、日本、韓國、新加坡和中國，而培訓課程從上周開始，需要耗時四天才能完成。

然而，消息指出，蘋果並未對這些員工公布Vision Pro實際的發售地點。先前蘋果執行長庫克（Tim Cook）3月在北京出席活動時，曾承諾Vision Pro會在2024年內銷往中國。此外，另有傳言暗示蘋果將優先在英國和加拿大推出產品，儘管這兩國員工並未出現在培訓名單中。

Vision Pro的海外開賣將有望為其帶來新一波銷售成長，儘管蘋果官方並未公布目前銷量，有傳言指出，美國部分蘋果商店每周僅賣出數台，甚至在香港等地的經銷商將該項產品擬以低於市價的價格販售。

目前市面上有限的應用程式數量和驚人的價格只是影響Vision Pro成為主流產品的部分原因，儘管如此，外媒仍看好這項產品在中國和日本等國家的銷量。

目前蘋果的員工培訓使外界聯想到先前美國為發布Vision Pro前所做的準備，之後若是海外開賣，蘋果將可能為有需求的顧客提供大約20分鐘的產品演示。