拜登預言 陸將增關稅以反制

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美國加徵中國關稅的各方表態

美國14日正式向中國祭出新一輪關稅大棒，重點打擊多項低價傾銷的中國產品，引起全球關注。美國總統拜登於當地時間14日中午在白宮發表講話，認為中方將會對美國商品提出反制措施，但不至於演變為國際衝突。

拜登政府根據貿易法的301條款，14日宣布對總值180億美元中國進口產品開鍘，涵蓋鋼鐵和鋁、半導體、電動車與電池、太陽能板等項目。

拜登表示，此舉是對中國不公平貿易行為的最新反制，並稱北京的低價傾銷在國際上乃是「作弊」。中國的目標是讓政府扶持的廉價商品充斥市場，試圖「讓其他人破產，然後由他們接管」。

拜登還說，不會讓中國製造的電動車湧入美國市場，使美國汽車製造商無法公平競爭。並強調美國的貿易夥伴也正考量此事，這些夥伴都希望確保電動車供應鏈，不會受到中國不公平貿易行為支配。

拜登坦言，中方可能會想辦法提高美國產品的關稅，也許是針對不相關的產品。他還稱，期望即將到來的貿易衝突可以得到控制。

BBC中文網報導，愛荷華州共和黨參議員格拉斯利（Chuck Grassley）表示，根據前總統川普時代加徵關稅時中國的反應，「預計北京會做出回擊，可能會鎖定美國的農業」。俄亥俄州民主黨參議員布朗（Sherrod Brown）則敦促拜登採取更嚴厲的措施以保護美國汽車工業以及資訊安全。他認為，徵收關稅還不夠，需要禁止中國電動車進入美國。

報導還分析，相較於電動車，美國加徵關稅對太陽能板的影響可能更大。報導引述美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）分析，目前超過80％的太陽能板在中國生產，而在中國生產一塊太陽能板的成本要比美國便宜60％。

中國外交部發言人汪文斌15日在例行記者會上表示，美方繼續將經貿問題政治化，進一步加徵關稅是錯上加錯，美方的保護主義舉措也將對全球產供鏈的安全穩定造成更大破壞。他還說，美國加徵關稅，只會顯著推升進口商品成本，讓美國企業和消費者付出更大的代價。他引述國際信評機構穆迪推算，美國消費者承擔了加徵中國關稅92％的成本，美國家庭每年因此增加開支1,300美元。