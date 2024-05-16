防陸車企借道墨國輸美 白宮堵漏洞

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美國宣布提高對中國電動車、關鍵礦物等的進口關稅後，暗示若有中國車企試圖把廠房遷移到墨西哥以規避進口關稅，可能進一步加徵關稅。此外還有專家示警，越南也可能成為中國「洗產地」目的地，需嚴加防堵。

綜合外媒報導，美國貿易代表戴琪14日表示，正監控中國企業在墨西哥的動向，對任何可能利用墨西哥新工廠來進入美國汽車市場的跡象，保持高度警惕。至於是否採取額外的關稅措施，戴琪表示「繼續關注」，並提到額外的關稅須要走另外的路徑，不同於301條款中的審查。

值得注意的是，中國電動車龍頭比亞迪不久前才表示，擬在墨西哥設廠，預計年底前完成選址，2至3年完工，目標年產能達15萬輛。此外，比亞迪14日剛在墨西哥發表首款皮卡車型「SHARK」。戴琪發言的敏感時間點，也讓外界認為針對性極強。

儘管中國車企有意借道墨西哥「曲線」進入美國市場，不過外媒上月曾報導，在美國施壓下，墨西哥政府已與中國車企表明，不會再提供任何獎勵措施，並將暫停與其接觸。

除墨西哥以外，康乃爾大學教授、IMF前中國事務主管普拉薩德（Eswar Prasad）指出，越南因製造業成本較低加上地理位置與中國接近，在美中貿易緊張局勢下因此受惠，部分中國產品可能繞道到不受關稅影響的國家，透過「洗產地」進入美國市場。

對此美國官員和專家表示，如果美國沒有採取有力措施，切斷由墨西哥和其他國家轉運或輕度加工的中國商品，中國定價過低、生產過剩的產品，仍會進入美國市場。