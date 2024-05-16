軟銀出清阿里 馬雲成最大股東

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日本軟銀持有阿里巴巴股權變化

日本軟銀集團日前宣布，已經幾乎出售其所持有的阿里巴巴集團股份，目前持股比率已降至接近零。這證實了今年初的市場傳聞，當時傳出軟銀持有的阿里股份已不足0.5％。在雅虎、軟銀等外資陸續退出主要股東陣營後，阿里創辦人馬雲成為第一大股東，持股約4.5％，阿里巴巴成為名實俱符的中資企業。

綜合陸媒15日報導，投資阿里巴巴集團可說是軟銀創辦人兼CEO孫正義生平最成功的一筆投資，當年軟銀出資8,000萬美元（約74億日圓），結果創造了9.7兆日圓的回報，成長1,300多倍。

1999年9月，馬雲和創業夥伴成立了阿里巴巴，共同出資人民幣（下同）50萬元。2000年底，孫正義在接觸馬雲後果斷決定投資阿里，此舉不僅拯救了陷於資金窘境的阿里，軟銀並成為阿里的重要股東。

此後，雅虎因財務問題出售阿里巴巴持股，2013年9月阿里巴巴成功赴美上市，當時日本軟銀持有阿里股份達34.1％，成為第一大股東，這筆投資所獲取的巨大收益，讓軟銀和孫正義一時風光無限。

但這些年軟銀頻頻出脫阿里股份套現，僅2016年為了籌措資金收購英國ARM，就套現100億美元。2020年後受疫情等因素影響，軟銀的海外投資遭遇巨虧，只能繼續從阿里提款，當年就從阿里等公司套現1.1兆日圓。2022年、2023年又先後套現逾2,300億元、495億元。

另外，過去因為外資色彩偏重，儘管阿里是陸企，但早年大陸全國工商聯發布的「中國企業500強」榜單中，營收幾千億元的阿里卻沒入圍。原因很可能是阿里的第一大股東是外資，不能算做真正意義上的陸企。直到近幾年阿里才頻頻登榜，在「2023中國企業500強」中，阿里以8,645億元的營收排在第20名。