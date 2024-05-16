國台辦：承認九二共識 兩岸重回正軌

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台灣即將迎接新一屆政府，兩岸人事方面，陸委會主委由前副主委邱垂正出任，前行政院副院長鄭文燦將接海基會董事長，國台辦發言人陳斌華15日表示，只要承認體現一個中國原則的「九二共識」，兩岸關係就可重回和平發展的正確軌道。

邱垂正日前說，創造兩岸和平有三個條件，包括經貿互賴、制度整合、價值共享，如今負面因素減少，兩岸之間有機會恢復正常溝通；鄭文燦也曾表示，海基會成立的基礎與運作是依照台灣相關規定，也會依此處理相關事務。

對於上述說法，陳斌華15日在國台辦例行記者會上表示，陸委會和海基會是在一個中國框架下、應兩岸人民交流而生，理應為發展兩岸關係、增進兩岸同胞福祉發揮積極作用，而非破壞兩岸關係和平發展的政治基礎、為兩岸交流合作設置障礙。

陳斌華強調，只要承認體現一個中國原則的「九二共識」，兩岸關係就可以重回和平發展的正確軌道。

針對準總統賴清德520就職演說時將提到的兩岸關係內容，陳斌華說，要和平不要戰爭、發展不要衰退、溝通不要分離、合作不要對抗，是台灣的主流民意。是順應民意、走和平發展的正道，還是違逆民意、走挑釁對抗的邪路，關乎廣大台灣同胞利益福祉，關乎台灣發展前途，關乎台海和平穩定，是台灣地區新領導人必須嚴肅面對、明確回答的問題。

陳斌華強調，「台獨」與台海和平水火不容。陸方始終堅持一個中國原則和「九二共識」，堅決反對「台獨」分裂和外部勢力干涉，持續擴大兩岸各領域交流合作，不斷深化兩岸融合發展，堅定推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一大業。

陳斌華說，台灣任何政黨只要承認一個中國原則，同陸方交往都不存在障礙。民進黨只要放棄「台獨」立場，對話交往就可以進行。

此外，針對恢復雙向觀光議題，陸委會副主委詹志宏日前表示，陸方宣布開放福建民眾赴馬祖觀光後，至今都未有人申請到馬祖，對此陳斌華表示，福建省將適時組織旅行社踩線團赴馬祖考察。