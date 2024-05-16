歐盟是否對陸車加稅？德、瑞典反對 義贊成

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美國拜登政府14日宣布對中國進口電動車課徵100％關稅後，歐盟兩大汽車生產德國、瑞典跟拜登唱反調，反對歐盟跟進，義大利則表態支持，歐盟則持審慎態度，表示正在評估對歐盟可能產生的影響。

綜合外媒報導，德國總理蕭茲14日表示，目前從中國進口的電動車中50％是西方品牌，但在中國生產後才進口到歐洲，「在這個問題上，與其他國家和北美有不同之處」。鑒於歐盟的調查結果尚未出爐，蕭茲不便就美國的高關稅決定做表態。

相較於蕭茲呼之欲出的反對立場，瑞典首相克里斯特森則表明反對歐盟仿效美國課徵高關稅的做法，他說對於德國和瑞典這樣的進出口大國來說，將懲罰性關稅作為解決方案並不恰當。

BMW總裁齊普策受訪時示警，懲罰性關稅將招致北京的反制，他強調，歐洲市場並沒有被中國的低價汽車淹沒。

歐盟執行委員會去年10月宣布對中國進口電動車啟動反補貼調查。依照歐盟法規，該案應在13個月內完成調查，而在啟動調查九個月後，亦即今年7月上旬，歐盟便可對中國電動車徵收懲罰性關稅。歐盟執委會主席范德賴恩6日在巴黎會見來訪的中國國家主席習近平時，曾當面表達歐中貿易失衡及中國產能過剩等問題。

甫退出中國「一帶一路」的義大利，其經濟部長喬捷堤主張義大利與歐洲必須跟進美國，以高關稅對抗中國低價產品，「我們必須捍衛歐洲的製造與就業環境」。義大利是今年七大工業國（G7）輪值主席，24至25日在義大利舉行的G7財長會議，將討論此一新情勢，喬捷堤是這場會議的主持人。