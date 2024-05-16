G2首次AI對話 美打壓AI發展 中表不滿

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全球掀起人工智慧（AI）風潮，AI應用領域廣泛，為及早因應先進AI系統風險與提升安全性，中美AI政府間對話首次會議14日在瑞士日內瓦舉行，雙方針對AI科技風險、全球治理、各自關切的議題，展開對話和交換意見。不過，中方也就美方在AI領域對中國限制打壓表明嚴正立場。

此次會議是依據去年11月中美元首舊金山會晤共識，雙方商定就AI的風險和安全問題舉行首次政府間會談。

據中國外交部美大司「寬廣太平洋」微信公眾號訊息，中美AI政府間對話首次會議14日在瑞士日內瓦舉行。中方表示，願和包括美方在內的國際社會加強溝通協調，形成具有廣泛共識的全球AI治理框架和標準規範。但中方也就美方在AI領域對中國限制打壓表明嚴正立場。

會議由中國外交部北美大洋洲司長楊濤和美國國務院關鍵和新興技術代理特使森特、白宮國安會技術和國家安全高級主任查布拉共同主持。中方科技部、發改委、國家網信辦、工信部、中央外辦，以及美方白宮國安會、國務院、商務部派人參加。雙方針對AI科技風險、全球治理、各自關切的其他問題深入、專業、建設性地交換意見。

訊息稱，中方支持加強AI全球治理，主張發揮聯合國主管道作用，願與包括美方在內的國際社會加強溝通協調。

美國之音報導，美方官員在會前的背景說明會上稱，華府和北京希望探討可以達成「被所有國家接受」的規則。官員表示，雙方在許多AI議題和AI應用上意見不同，但相信就關鍵的AI風險進行溝通可以使世界更安全。

至於中美兩國能否經由此次對話在AI安全問題取得共識成果，外界普遍不抱太大希望。