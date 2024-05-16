人行等量續作MLF 分析師：短期內不會降準降息

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中國人民銀行15日等量續作當月到期的中期借貸便利（MLF），結束此前連續兩個月縮量續作行動。對此分析師表示，相關操作是配合即將開啟的超長期特別國債發行，體現財政、貨幣政策一起發力，也符合其防止資金空轉的政策意圖，短期內下調政策利率和存準率的可能性都不大。

人行15日開展人民幣（下同）1,250億元1年期MLF操作，中標利率維持2.5％不變。當日有1,250億元MLF到期，本月MLF呈現等量續作。

民生銀行首席經濟學家溫彬指出，連續兩個月縮量續作MLF後，為配合5月中下旬即將開啟的超長期特別國債發行、平抑稅期波動等，MLF結束縮量續作。首先，超長期特別國債分散發行對流動性的衝擊減弱，短期內降準預期落空，MLF適度操作即可平抑資金面波動。

其次，5月為繳稅大月，MLF結束縮量也有助於平穩稅期資金面擾動。此外，從國外情勢來看，美元指數延續高點運行，人民幣仍存一定貶值壓力，短期內維持政策利率水準穩定或是最優選擇。

民生銀行研究院金融市場研究中心主任張麗雲表示，整體看，為促進物價溫和回升、加大對實體經濟支持力度，總量型工具的重要性仍在，貨幣政策將堅持穩健寬鬆總基調。為穩匯率和防止資金空轉套利，降準降息短期恐難以兌現，但伴隨內外環境條件累積轉變，基於整體政策目標，年內或仍有實施可能。