國銀海外Q1賺244億 同期新高

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

國銀海外五大金雞母

國銀今年海外獲利動能全開，銀行局15日公布，首季國銀海外分支機構稅前盈餘244.7億元，創同期新高，較去年同期增加10.7億元、年增率4.57％，主因是利息、投資及其他淨收益成長，其中，香港、越南獲利分別達117.7億元、14.4億元，也創同期新高。

金管會統計，國銀海外五大獲利金雞母分別是香港、新加坡、大陸、美國及越南，金管會分析，獲利最多的香港分行，首季獲利117.7億元，創歷年同期最高，年增8.4億元，主要是與聯行往來／拆放銀行同業利息淨收益增加。

第二名的新加坡獲利23.9億元，雖年減11.3億元，為衰退最多地區，但仍是歷年同期次高，主因是去年同期收回個案呆帳，基期較高；第三名大陸獲利23.1億元、年增0.2億元，主要是投資及其他淨收益增加。

美國獲利21.4億元、退居第四名，年減8.5億元，主因是商用不動產授信案的呆帳費用增加，美國2022年啟動暴力升息，商辦資金成本愈來愈高，加上疫後居家辦公成趨勢，商辦需求下降，去年起頻暴雷；第五名越南14.4億元，也創歷年同期最高，年增3億元，主因是投資及其他淨收益增加。

金管會指出，新南向地區獲利63.1億元，年減2.9億元，主因營業費用增加；各地區以新加坡減少11.3億元最多，泰國獲利減少2.2億元次之，因投資及其他淨收益縮減；獲利增加金額前三名為越南增加3億元、柬埔寨及馬來西亞均增加2.9億元，主因呆帳費用減少。

其餘獲利變動較大有二區，一是英國獲利增加8.8億元，為獲利增加最多之地區，主因去年同期增提聯貸案呆帳費用，今年轉虧為盈；二是日本獲利增加3.5億元，增加金額排名第三，主因放款回溫且資產品質改善，利息淨收益增加、呆帳費用減少。

今年隨著台積電帶著供應鏈赴日本設廠，國銀掀起赴日設點熱潮，首季日本據點稅前盈餘達9.9億元，創至少近三年同期最高，年增高達54.4％。