旅遊瘋 4月刷卡首破3,000億

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五大刷卡銀4月簽帳金額成長概況

疫後旅遊潮效應持續延燒，帶動4月刷卡爆量，前五大發卡銀行平均較去年同期成長逾2成，推升信用卡4月簽帳金額達3,591億元，不但是歷年4月首度刷破3,000億元，今年以來亦僅次1月的3,852億元。

國泰世華銀因推出快閃權益，限時赴特定國家實體消費3.5％回饋，帶動4月海外簽帳較去年同期成長90％，簽帳金額逾597億元、年增98億元或19.6％，且是今年首度超越中信銀奪下單月刷卡王。國泰世華銀預期，下半年旅遊需求持續火熱外，百貨周年慶及電商雙11及雙12大檔促銷，將成為消費主力場域，也會有各式情境快閃行銷，預期有效帶動另一波成長動能。

中信銀4月簽帳金額以2億元之差排名第二，刷出595億元，仍創歷年同期新高，且年成長25％，前四月2,330億元、年成長16％，主因就是民眾出國旅遊、外出用餐及購物，帶動旅遊、餐飲、百貨等消費金額持續成長。

台北富邦銀4月刷卡476億元，與3月動能相當，較去年同期成長59％，其中量販超市及旅遊類別消費占比近4成，好市多卡累積發卡約223萬卡占最大量，北富銀J卡也突破200萬張，富邦MOMO卡更是首張「百萬俱樂部」電商聯名卡，接下來將以J卡迎戰暑假日韓旅遊旺季，推出加碼回饋搶市。

玉山銀4月簽帳金額436億元、年成長17％，也創4月單月簽帳歷年新高，累積前四月簽帳金額1,741億元、成長11％。玉山銀表示，國人出國賞櫻旅遊人數大增，簽帳成長主要來自國外實體消費、旅遊及行動支付通路，其中玉山熊本熊卡消費最高8.5％回饋最受歡迎，5月適逢繳稅季，獨家與全支付合作繳稅優惠，將推升簽帳金額。

台新銀4月刷出逾400億元，創歷年4月新高，且年增33％，主要動能仍是清明連節國內外旅遊、餐飲及超市消費成長及百貨通路母親節檔期起跑帶動。台新銀強調，下半年將針對親子暑假旅遊、百貨周年慶、Outlet及網購節等，搭配銀行卡與百貨聯名卡祭高回饋優惠搶攻大額簽帳。