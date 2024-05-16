2年期存單利率 升至1.43％

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中央銀行15日標售250億元2年期定存單，得標加權平均利率續揚至1.43％，創2003年3月以來新高水準，較上月上升2.7個基本點（1個基本點為0.01個百分點），投標金額倍數增至2.71倍，為近三期新高。

銀行指出，投標倍數拉高並非投標轉趨踴躍，主要是2年期定存單額度從過去600億元降為250億元後，到期資金續進場投標的結果，近幾期投標都是利率上揚、倍數也反升，整體投標延續月初364天期定存單投標氣氛。

本次2年期定存單吸引677億元資金進場投標，與4月同天期660億元大致持平，投標倍數2.71倍，高於上期2.64倍，也使本期得標比例降為36.893％。

銀行主管分析，市場普遍預期國內通膨可控，但是否如預期走向有待觀察，國內金融業者對後續升息有疑慮，部分業者審慎投標、利率不敢寫太低，利率來到1.43％，顯示看法有些分歧。

銀行主管進一步說，5月、6月繳稅季節，市場資金需求擴大，業者自然會比較保守，本期得標利率1.43％，落在市場預期的1.42％～1.44％區間。

銀行主管表示，市場預期美國最快9月降息，目前全球主要央行謹慎觀察經濟數據，各國維持緊縮基調下，不論債、券、存單標售都偏向保守，利率易漲難跌；國內最快降息時點應在明年，此時金融業者不急著搶進2年期定存單，吸引力相對較低情況下，不如尋求其他標的去化資金。