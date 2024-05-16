高利率助攻 國銀Q1總資產有望破70兆

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

放款持續成長，銀行規模亦日益壯大。本國銀行15日公告首季財務數字，去年底總資產已達69.92兆元，雖有部分銀行尚未公布首季報表，目前已公布銀行總資產已達69.8兆元，整體將可突破70兆元。

以去年底的資產變化來看，臺灣銀行、中信銀都已經突破6兆元、合庫銀、台北富邦銀、第一銀、國泰世華銀則都超越4兆元、華南銀、兆豐銀、玉山銀、土銀都為3兆元以上。

最新公布的第一季數字來看，臺灣銀行、中信銀仍逾6兆元，合庫銀、台北富邦銀、第一銀、國泰世華銀則都超過4兆元，但今年第一季新增華南銀、兆豐銀資產突破4兆元，彰銀則是超過3兆元。但首季資產減少最多的則為花旗（台灣）銀行，推測主要是跟消金部分出售有關。整體來看，大型銀行的資產多呈現持續增長態勢，小型銀行則是平穩成長。

在權益總計的淨值上，出現今年第一季較去年第四季維持持平的情形，去年第一季多數銀行的其他權益大多數為負數，隨著股債回穩，去年第四季已有明顯好轉，今年第一季更加回穩，半數以上的銀行回穩至正數。

國銀第一季稅後純益合計約有1,158億元，若維持這個動能，今年將有機會突破4,600億元，較去年全年的約4,000億元，年增率將達15％左右。

法人分析，目前市場預期美國聯準會降息延後至第三季，預期仍有助銀行第二季到第三季的SWAP（換匯交易）收益及淨利差，高利率環境也持續利於銀行銷售海外債及基金、結構債等理財商品，因此銀行的資產、淨值等都可望持續增長。

公股銀強調，今年隨著國內經濟復甦，預計企業資金需求增加，再加上3月央行升息半碼，銀行業利息收入可望擴大。整體而言，全年金融業獲利前景轉佳，但仍需留意美國貨幣政策、大陸房地產危機、地緣政治衝突等對經濟及金融市場的影響。