美CPI公布前夕… 新台幣成交爆量 升逾1角

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美國聯準會主席鮑爾重申不會升息，美元指數走疲，主要亞幣止跌回升，加上台股衝破21,000點大關，資金行情帶動下，新台幣兌美元15日強彈，早盤勁揚近1.5角並衝破32.3元，但尾盤央行進場強勢阻升，終場升幅收斂，收在32.312元、升1.03角，收盤創逾一個月新高，總成交量爆出22.3億美元大量。

匯銀主管分析，台股連日創新高帶動資金匯入，加上市場提前反映，預期美國4月消費者物價指數（CPI）年增率續降，美元指數應聲走跌，非美幣別偏強下，新台幣也跟著主要亞幣一起反彈，單日升幅達0.32％，創5月4日以來單日升幅新高。

除有外資大量匯入，出口商昨盤中拋匯也殺紅眼，開盤看到匯價走升，很多出口商積極進場搶賣一波，午後繼續逢低掛度賣美元，外資及出口商氣勢兇猛，央行盤中一路穩匯也擋不住，但尾盤匯市賣壓收斂，且央行最後強力阻擋下，新台幣無緣站上32.2元價位。

匯市先前一片死寂，單日成交量大致僅15億美元，15日一舉衝破20億美元，其中有近半都是外資匯入。匯銀主管說，主要還是台股超強，外資連日買超台股，且台股衝破21,000點再創新高，外資回補台股匯入，使整體交易量大增，「有量支撐、匯價升幅才有感」。

520台股資金行情撐盤，在此之前新台幣應可延續多頭動能，維持偏升走勢，但觀察央行盤中調節力道不小，進口商也伺機而動，新台幣不會快速走升，應是緩和上揚，先在32.2～32.4元區間震盪。