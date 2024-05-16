車載出貨強矽創、昇佳營運衝

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驅動晶片廠商矽創及其子公司感測晶片公司昇佳電子15日分別召開法說會。矽創指出，集團存貨維持健康水準，自去年第二季起開始恢復正常水位，儘管部分產品AIoT／工控進入季節性淡季，車用出貨動能強勁，新案量帶動下，下半年將開始貢獻。昇佳感測器則受惠手機供應鏈低庫存水位，展望上半年出貨無虞。

矽創首季度合併營收41.49億元，年增15.24％，季減8.02％，受物聯網、工控季節性波動影響，毛利率35.54％、維持平穩，淨利為6.26億元，每股稅後純益（EPS）3.62元。矽創強調，將持續推動新產品線，增進長期動能。

無畏大環境低迷影響，矽創於車用領域布局逐步發酵，新產品獲得客戶採用，量產動能帶動今年出貨動能，下半年將陸續挹注營收。矽創進一步表示，深耕多年之OEM專案，於去年順利進入量產；另外，本季度將推出外掛式觸控新品，為後市再添動能。

不若消費型產品周期短暫，矽創透露，車用產品在量產後具備延續性，挹注公司未來7至10年營收，然前期導入亦耗費研發，動輒4年以上的開發階段，考驗公司體質，現在營收貢獻都是過去努力的成果。

在智慧型手機感測元件部分，昇佳持續取得新客戶導入，其中非洲市場品牌營收已開始顯著貢獻；首季營收為12.72億元，年增46％，EPS 4.41元。昇佳分析，上半年以高階手機品牌出貨比重較高，受惠終端供應鏈維持低庫存，訂單維持穩定；至於下半年客戶備貨情況則且戰且走。

儘管面臨陸系IC業者來勢洶洶，昇佳仍為安卓一線品牌手機主要供應商，公司強調，持續優化成本結構面對競爭，應客戶要求於陸系代工廠投單，對毛利率將有正面幫助。

昇佳透露，近期觀察，陸系品牌廠積極採用高規格技術，連帶刺激其他業者規格提升，對昇佳產品需求有所助益。