台灣大超頻頻譜繳回 展延遭駁回

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台灣大申請展延「台台併」行政處分之附款履行期限，NCC委員會議15日做成「予以駁回」決議，並要求台灣大須在6月30日前繳回超頻的頻寬數。

NCC去年許可台灣大合併台灣之星、遠傳合併亞太電信的同時，以附款要求兩家電信公司必須針對合併後超標頻譜在今年6月底之前改正，台灣大在1GHz以下頻譜超標10MHz（上下行合計），遠傳電信則在28GHz超標100MHz，遠傳日前已依規定繳回超標的頻譜、數位部已核准改正完成。

台灣大於4月17日向NCC申請展延「台台併」行政處分之附款履行期限，NCC表示，經查台灣大針對原處分已於法定救濟期間內提起行政訴訟，無適用行政程序法第128條第1項規定申請變更原處分之餘地，台灣大展延期限申請於法無據，爰依行政程序法第129條申請為無理由，予以駁回，並要求台灣大仍應積極於6月底期限內改正超標頻譜。

依規定，台灣大可自主繳回、與非屬子公司或關係企業等電信事業進行轉讓或交換，改正頻譜超標。日前台灣大向中華電信提出頻譜交換，希望以台灣大的900MHz頻段，交換中華電信1800MHz或2100MHz頻段的頻譜。然截至目前，中華電對此不做回應。

NCC強調，若台灣大未能在6月底前改正超標，可依行政執行法每次最高可處30萬元怠金、可連續處罰，七月後台灣大若持續使用超標的頻段發射頻率，NCC可依電信管理法第75條，最高開罰500萬元，至於是否違反無線電頻率使用管理辦法等規定?由數位部認定。

台灣大去年3月底以合併案附附款，造成合併案綜效損失，向台北高等行政法院提起行政訴訟，NCC表示，目前還在準備庭階段，不影響6月底的改正期限。