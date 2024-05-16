大聯大：AI手機、PC將迎換機潮

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IC通路商大聯大副總經理林春杰15日法說會表示，第一季營收超越財測，因客戶開始回補庫存，看到第二季到下半年市場需求逐步復甦，標準型伺服器今年將逐季成長，邊緣運算蓬勃發展帶來商機，下半年AI PC、AI手機試水溫，迎換機潮。

大聯大財務長暨發言人袁興文也指出，第一季因費用控管得宜，營業利益率升至1.79％，再加上新台幣貶值帶來匯兌收益貢獻，稅後純益19.49億元，年增184.6％，EPS達1.16元，財務皆超越財測，毛利率3.73％，符合公司預期，目標希望營業利益率儘快回到2％，就各項產業趨勢發展而言，今年大聯大的機會遠大於挑戰。

隨著伺服器、NB需求回溫、記憶體價格回升及北美、東南亞客戶投產帶動需求，估計第二季合併營收1,900～2,000億元，中值季增7.2％，毛利率3.7～3.9％，營業利益率1.7％～1.9％，因營業費用估至36億元，使得稅後純益13.6億～17.6億元，季減12.5％～32.9％，預估EPS為0.54～0.78元，少於第一季，以上採新台幣32.3元兌1美元匯率假設。

林春杰表示，Gartner預估今年全球半導體年增17％，記憶體成長貢獻最多，記憶體從去年下半年開始漲價，今年第一季漲幅頗大，第二季後漲幅將趨緩，不如第一季。

同時，林春杰表示，AI伺服器產業大好，但對通路商而言能著墨不多，例如GPU晶片是輝達、AMD及英特爾等直接交貨給客戶，至於AI伺服器衍生對HBM（高頻寬記憶體）高度需求，單顆HBM是傳統DRAM的五倍價格，但SK海力士及陸續將交貨的三星、美光也是由原廠供貨給客戶，大聯大此時切入是周邊的商機，如標準型伺服器所需的DDR5及CPU。林春杰表示，今年標準型伺服器的需求已擺脫去年產能排擠的窘境，開始逐步回溫。