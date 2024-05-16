大宇資將賣仙劍奇俠、軒轅劍IP

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大宇資訊董事長凃俊光15日表示，遊戲研發目前朝向兩極化發展，台灣目前最嚴重問題為「缺乏人才」，即使有錢也找不到人。而大宇資過去5年投入遊戲研發，虧損逾5億元，未來將朝創意型及博奕類遊戲的方向發展。

大宇資訊14日董事會決議，將處置「仙劍奇俠傳」及「軒轅劍」兩款知名遊戲IP，仙劍奇俠傳將銷售中國之外地區（含台灣）的版權，軒轅劍則是全球版權。

董事長凃俊光指出，已經有國內外等多組公司進行洽談，其中不乏知名上市櫃公司或文創業者。希望2024年底前可以完成IP銷售的洽談。這也是大宇資繼2021年時將北京軟星49％的股份及中國區的「仙劍奇俠傳」IP銷售給中手遊集團後，再一次處份知名IP。2021年時大宇資處份軟星股份及銷售仙劍IP，共獲6.4億元港幣（約新台幣23億元）。

凃俊光表示，遊戲開發目前朝向兩極化發展，一種是3A級大型遊戲，一款產品投資金額至少逾新台幣3億元，且需要大量人工投入。另一種則是小而美的遊戲，強調創意或運用生成式AI技術讓製作時間縮短。未來大宇資傾向於製作小而美的遊戲。

今年以來大宇資在單機版遊戲已有不少佳績，包括Voice Love On Air、女鬼橋2、下半年還有電影同名遊戲「咒」及「釀造物語」。其中「女鬼橋2」上線僅兩周，目前已銷售5萬套。

至於2023年在印度成立研發中心，但因印度市場消費者付費率不高，目前其規模和定位也有所調整。但該研發中心投入SNK產品優化，產品已銷售至印度及其他國家。未來，海外研發團隊會逐步收斂，或採取外包策略，主力研發仍會放在台灣市場。

為充實營運金及參與合正科技的增資，大宇資日前向主管機關送件，申報辦理5200萬元的現增及發行3億元的可轉換公司債（CB），已於15日生效，大宇資預計第三季啟動相關募資規畫。

大宇資訊計畫將兩個重要IP銷售，但手中仍留著像「大富翁」這樣具有價值的IP。而博奕類型遊戲則是另一個機會，目前已建立團隊，已有產品在中美洲海外市場銷售。