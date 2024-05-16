Q1淨利年增131.6％ 朋億在手訂單104億元

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朋億*15日舉行法說會，該公司第一季稅後純益歸屬母公司業主達2.44億元，年增131.6％，並刷新歷年同期新高，第一季每股稅後純益3.28元，朋億*總經理馬蔚表示，目前在手訂單約104億元，略低於去年同期，其中約6成來自中國大陸，預期今年在中國大陸及台灣訂單出貨推升下，全年營運可望優於去年。

馬蔚強調，今年第一季中國市場營運占比約近6成、台灣營運占比約28％，再加上新加坡也有專案持續入帳，因此推升首季營運表現。

對目前在手訂單情況，馬蔚指出，目前約有104億元，相對去年同期的118億元，約減少逾11％，主要由於台灣幾家客戶的大型專案都是海外專案，而海外建廠需要考量層面更廣、相關法規也更繁雜，客戶需要更多時間研究，因此在手訂單相對去年約減少一成。

對於今年營運展望，朋億*認為以目前在手訂單來看，預期全年合併營收有機會相對去年呈現高個位數到雙位數成長，全年合併營收有機會首度挑戰百億元水準。而以單季營運來看，今年四季也將呈現逐季成長表現。

展望第二季，朋億*表示，觀察半導體、高科技產業應用領域客戶保持良好訂單水準，隨著拉貨穩健提升下，助力整體產能稼動率保持一定水準之上，朋億*未來不僅在半導體相關、光電等領域中擴大業務接單動能，持續拓大兩岸地區及東南亞等區域業務版圖，同時，為因應客戶訂單良好交期已採取增加備料，有助於創造未來營運正面效果挹注。

惟財務長歐俊彥指出，由於該公司發行可轉換公司債持續轉換中，若全數轉換，股本將從原本的3.3億元，增加至3.8億元，全年每股稅後純益表現能否優於去年仍待觀察。