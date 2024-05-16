露天首推預購及蒐藏服務

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露天市集15日推出「預購&蒐藏市場」服務，鎖定限量稀有商品提供買賣交易平台，總經理曾薰儀表示，2023年站上預購市場交易金額達50億元，2024年預期在預購交易攀升挹注下，露天市集全非營業額將較去年成長15％～20％。

曾薰儀表示，傳統電商追求快速到貨與價格折扣，但越來越多商品需要預訂、較長的等待期，Z世代重視與眾不同、限量稀有的商品，成為預購交易的主力消費族群。

露天市集預購市場目前販售動漫收藏、3C電玩、限量聯名球鞋 、代購及客製化商品、潮牌服務等，在線預購商品已達88萬品項，店家數6千5百家，每30秒就有一個新品上架，目前是全台最大預購與蒐藏商品交易中心。

預購市場交易模式相較於目前B2C電商，可大幅降低供貨端的存貨壓力。曾薰儀透露，未來露天市場計畫增加農特產品、神明經濟相關商品、以及為特定族群VIP客戶推出實名制邀請的「隱藏賣場」。

露天市集去年獲利相較前一年成長10％～15％，主要受惠於媒合交易平台及預購品類交易額上升，尤其來自3C商品及動漫的預購交易大幅成長，又以二手手機／筆電／顯示卡／相機鏡頭等3C商品及電腦零組件、福利品的交易量成長幅度最可觀。

去年露天市集成立「3C聯盟」，特別挑選300家合作商，要求至少提供六期分期0利率、15天猶豫期、及490元免運費等三大項「公約」，推升二手3C商品及福利品銷量顯著成長，尤以二手iPhone手機銷量最為可觀。露天觀察，預購交易額2024年第一季年增20.9％，Ｚ世代年輕人的預購消費金額接近Y世代，成長性高。